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Коммерсантъ FM
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Бедное искусство в богатых интерьерах

В Риме открылась выставка Gesti universali («Универсальные жесты»). На ней представлены более 30 работ скульптора Джузеппе Пеноне, представляющего художественное течение Arte Povera, «бедное искусство». Бедность заключается в намеренном отказе от избыточно декоративных форм классического искусства и обостренном внимании к природным материалам. В случае с выставкой Gesti universali, проводящейся в роскошных неоклассических интерьерах Галереи Боргезе, контраст между органическими скульптурами Пеноне и разноцветным мрамором галереи дополнительно усиливает впечатление.

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Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

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Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Фото: Galleria Borghese

Маршрут выставки строится от четырех залов музея до открытого пространства в парке виллы Боргезе. Сочетание мрамора, скульптур и украшений с органической смесью листьев, кожи и ключевого элемента творчества Пеноне — дерева — символизирует соединение двух вселенных. Бронзовые произведения в синтезе с ботаническим богатством экстерьеров — это новое прочтение отношений между ландшафтом и скульптурой. Выставка, организованная при поддержке дома Fendi, открыта до 28 мая 2023 года.

Елизавета Федутинова

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