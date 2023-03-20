В Приангарье обнаружен мертвым замначальника полиции Иркутска

Заместитель начальника полиции Иркутска, начальник отдела уголовного розыска Герман Братчиков скончался на рабочем месте. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошел 19 марта. По одной из версий, он совершил самоубийство.
Герман Братчиков
Фото: t.me / «Иркутский дзынь»
«Тело сотрудника межмуниципального управления МВД России "Иркутское" без признаков жизни было обнаружено днем 19 марта в служебном кабинете. Причины и обстоятельства происшедшего выясняются в настоящий момент»,— уточнили в пресс-службе ведомства.
Telegram-канал Baza в качестве версии происшедшего называет самоубийство, отмечая, что сотрудник полиции «застрелился сразу после рабочего совещания с начальством», добавляя также, что «за пару недель до происшедшего Братчиков подал заявление о разводе со своей женой».
Герман Братчиков в должности заместителя начальника МУ МВД России «Иркутское» работал с 2016 года.