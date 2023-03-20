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В Ростове частная клиника лишена лицензии из-за подделки документов

В Ростове-на-Дону арбитражный суд аннулировал медицинскую лицензию частной клиники в связи с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Росздавнадзора по Ростовской области. По данным источника «Ъ-Юг» правоохранительных органах, речь идет об ООО «Клиника Синергия».

«В отношении директора клиники, врача Андрея Харахашяна, возбуждено уголовное дело о подделке документов. Сам он вину не признает»,— также дополнил источник.

Росздравнадзор уточняет, что при подаче документов для лицензирования деятельности, медицинская организация подала в регулирующие органы документы с недействительными данными о трудовых договорах с врачами.

Ведомство обратилось в суд с заявлением о лишении лицензии медицинской организации. Суд поддержал решение истца. ООО «Клиника Синергия» пыталась оспорить решение в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде, но судья поддержал решение предыдущей инстанции.

Анастасия Назарова

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