Goldman Sachs сократил прогноз по росту ВВП стран еврозоны

Американский банк Goldman Sachs понизил прогнозы роста ВВП стран, входящих в зону евро. По оценкам Goldman Sachs, рост ВВП еврозоны составит 0,7%. Ранее банк прогнозировал рост на 1%. Об этом сообщает Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Изменение прогноза Goldman Sachs объясняет непростой ситуацией в банковской отрасли, которая влечет за собой проблемы с кредитованием, а это сказывается на показателях роста. Кроме того, ожидается замедление поднятия процентных ставок. По оценкам Goldman Sachs, Европейский центробанк в мае поднимет процентные ставки на 25 базисных пунктов, а затем в июне еще на столько же. Банк Англии, как считают в Goldman Sachs, «скорее да, чем нет» поднимет ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе, но «поднятия им ставок в мае уже не ожидается».

Алена Миклашевская