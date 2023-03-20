В санкционный список Украины вошли два предприятия из Башкирии

ООО «ДБА-инжиниринг» (входит в структуру ОДК-УМПО) и ФКП «Авангард» (Стерлитамак) включены в санкционный список, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским.

В документе также значатся двое физических лиц — совладелец уфимского ООО «Геотехнологии», гендиректор Брянского химического завода Юрий Тюленев и бывший генеральный директор Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) Николай Фролов (руководил предприятием в декабре 2021 — феврале 2022 года).

Санкции предусматривают ряд ограничений, среди которых — блокировка активов на территории Украины, запрет на проведение торговых операций. Срок действия ограничений — десять лет.

Олег Вахитов

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