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Коммерсантъ FM
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РНКБ получил чистый убыток

Конъюнктура

Крымский РНКБ, сделка по продаже ВТБ которого может быть закрыта в первом квартале, опубликовал отчет по РСБУ. Чистые процентные доходы банка выросли на 5,6 млрд руб., почти до 25 млрд руб. Однако из-за масштабного увеличения резервов на возможные потери под кредитные убытки по ссудам, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, и другим позициям совокупно на 25,5 млрд руб. (рост в 2,4 раза по отношению к 2021 году) банк получил чистый процентный убыток в размере 526 млн руб.

Комиссионные доходы выросли на 1,3 млрд руб., до 12,3 млрд руб. Банк также отразил начисление резерва по «прочим потерям» в размере 8,9 млрд руб., тогда как в прошлом году по ним было распущено 20,6 млн руб. резервов. При этом банк остался в прибыли, заработав свыше 9 млрд руб. и увеличив ее почти на 41%. Норматив достаточности капитала (Н1.0) вырос за год до 19,59% (+1,9 процентного пункта).

Чистая ссудная задолженность выросла с 274,2 млрд до 303,7 млрд руб., а клиентские средства — с 243,3 млрд до 269,8 млрд руб. На вклады населения и индивидуальных предпринимателей приходится 184,8 млрд руб. Капитал банка вырос с 65,5 млрд до 81,69 млрд руб. Рыночная стоимость РНКБ на 30 сентября 2022 года, по мнению независимого оценщика, составила 48,4 млрд руб.

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