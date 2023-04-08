Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лебедев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лебедев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

9 апреля исполняется 75 лет генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву

Его поздравляет председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович:

— Уважаемый Сергей Николаевич! От имени Евразийской экономической комиссии и себя лично поздравляю Вас с 75-летием! Ваш исключительный профессионализм, богатый жизненный опыт, высокие человеческие качества, талант эффективного, мудрого руководителя снискали Вам международный авторитет и уважение на всем пространстве Содружества Независимых Государств. Невозможно переоценить Вашу многолетнюю плодотворную деятельность во главе интеграционного объединения. Сегодня Исполнительный комитет СНГ содействует укреплению всестороннего взаимодействия государств—участников Содружества, эффективной реализации масштабных проектов и инициатив на благо наших стран и народов. Убежден, что и в дальнейшем Ваши усилия и взвешенный подход к решению различных вопросов в духе дружбы, взаимопонимания и конструктивного партнерства будут способствовать укреплению сотрудничества стран СНГ. От всей души желаю Вам, уважаемый Сергей Николаевич, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в международной деятельности.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»