В Москве на 14 суток арестован мужчина за донос пассажира метро о дискредитирующем контенте в телефоне

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал на 14 суток 40-летнего Юрия Самойлова. Его признали виновным в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП) из-за картинок в телефоне. Об этом сообщила «Новая газета Европа» со ссылкой на брата арестованного.

На сайте суда размещена карточка дела Юрия Самойлова. В ней говорится, что он был арестован по административной статье 17 марта. По информации «Новой газеты Европа», мужчину задержали утром того же дня. Один из пассажиров метро увидел «дискредитирующие российскую армию» картинки в телефоне Юрия Самойлова, о чем сообщил сотрудникам полиции.

Через несколько станций полицейские задержали мужчину. Они просмотрели его телефон, после чего составили протокол о распространении экстремистских материалов. Позже в тот же день его арестовали на две недели. По информации «Новой газеты Европа», сейчас Юрий Самойлов находится в спецприемнике «Сахарово» в Подмосковье.

Олеся Павленко