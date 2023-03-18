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Коммерсантъ FM
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Умер последний главком ВМС СССР Владимир Чернавин

Последний главнокомандующий военно-морским флотом СССР Владимир Чернавин умер в возрасте 94 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщил ТАСС руководитель аппарата клуба военачальников России Николай Дерябин.

Владимир Чернавин

Владимир Чернавин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Владимир Чернавин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«В ночь с 17 на 18 марта в военном госпитале после болезни на 95-м году жизни скончался адмирал флота Герой СССР Владимир Николаевич Чернавин. Он был последним главкомом ВМФ СССР»,— сообщил Николай Дерябин.

Как сообщается в Telegram-канале «Звезда» со ссылкой на дочь военачальника, Владимир Чернавин умер в половине второго в госпитале. Прощание с ним пройдет на территории воинского мемориала в Мытищах.

Под командованием Владимира Чернавина в 1962 году подводная лодка К-21 впервые в истории отечественного флота совершила автономное плавание продолжительностью 50 суток и отработала методику подледного плавания и всплытия в полынье в водах Арктики.

В 1966 году Владимир Чернавин возглавил походный штаб трансокеанского перехода двух атомоходов, К-116 и К-133, с Северного на Тихоокеанский флот: корабли впервые в истории советского флота за полтора месяца прошли 25 тыс. миль, не всплывая на поверхность. Получил звание адмирала флота в 1983 году.

Главнокомандующим ВМФ СССР Владимир Чернавин стал в ноябре 1985 года. Ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Анастасия Ларина

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