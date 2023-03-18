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Коммерсантъ FM
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NYT: американские авиакомпании призвали Белый дом запретить летающим в США конкурентам полеты над Россией

Американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом ввести ограничения на полет в российском воздушном пространстве для иностранных перевозчиков. На этом фоне, сообщили источники The New York Times (NYT), Минтранс США подготовил проект приказа о запрете китайским авиакомпаниям, доставляющим пассажиров в Соединенные Штаты, летать через Россию.

Как пишет газета, после запрета на полеты в российском воздушном пространстве время маршрута и расход топлива американских авиакомпаний сильно увеличился. При этом перевозчикам пришлось изменить график тихоокеанских рейсов и снизить максимальное число пассажиров и объем грузов.

В связи с этим, пишет NYT, ссылаясь на обращения перевозчиков, иностранные авиакомпании получают больше пассажиров на рейсах в США и из них. Airlines for America оценила потери американских авиакомпаний в $2 млрд в год.

Как пишет газета, инициатива была поддержана Минтрансом США, который предложил администрации американского президента Джо Байдена проект о запрете китайским авиакомпаниям летать через российское воздушное пространство, если они доставляют пассажиров в США.

В сенате призывали запретить полеты над Россией летающим в США авиакомпаниям еще в феврале, сообщал Reuters. После начала специальной военной операции на Украине ряд стран, в частности, США, ЕС, Великобритания, Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Москва в ответ запретила полет над своей территорией для 36 стран.

Лусине Баласян

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