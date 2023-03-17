В Ульяновской области показатель заболеваемости COVID-19 за декаду увеличился в два раза

По данным Роспотребнадзора (РПН) и ФМБА (контролирует Димитровград) в Ульяновской области суточный прирост заражений COVID-19 в пятницу составил 83 случая (с учетом Димитровграда), днем ранее – 85 случаев. Десять дней назад, 7 марта, был минимальный, начиная с 6 февраля, прирост заражений (36 случаев), после чего уровень заражений стал с каждым днем снова подниматься. В пятницу коэффициент распространения инфекции достиг самой большой величины за период с 13 февраля – 1,35 (рост заражений).

По расчетам «Ъ-Волга», в пятницу удельный прирост заражений в Ульяновской области на 100 тыс. населения (наиболее объективный показатель), составил 6,97 случая, днем ранее – 7,13. Однако это все равно меньше удельного показателя по России – (8,84), удельного прироста в Москве (13,73) и в Самарской области (13,16).

Смертность от COVID-19 на минувшей неделе была на нуле – после 5 марта ни одного случая смерти от коронавируса не зафиксировано (ФМБА данные по смертности в Димитровграде не предоставляет).

Всего с начала пандемии официально зафиксировано 251118 случаев – 20,88% от численности населения региона.

Во вторник на аппаратном совещании губернатора руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая сообщила, что прошедшая 10-я неделя года «показала снижение заболеваемости COVID-19».

Она также отметила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 25%, хотя сохраняется превышение эпидпорога.

В управлении РПН подчеркнули, что на минувшей неделе в регионе зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания корью детей (подобные случаи не фиксировались с 2019 года). Управлением РПН «незамедлительно проведен комплекс противоэпидемических мероприятий», «организована подчищающая иммунизация для лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, для мигрантов и лиц, не болевших корью и не получавших прививку, или не имеющих сведений об этом».

Сергей Титов, Ульяновск