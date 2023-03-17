Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области показатель заболеваемости COVID-19 за декаду увеличился в два раза

По данным Роспотребнадзора (РПН) и ФМБА (контролирует Димитровград) в Ульяновской области суточный прирост заражений COVID-19 в пятницу составил 83 случая (с учетом Димитровграда), днем ранее – 85 случаев. Десять дней назад, 7 марта, был минимальный, начиная с 6 февраля, прирост заражений (36 случаев), после чего уровень заражений стал с каждым днем снова подниматься. В пятницу коэффициент распространения инфекции достиг самой большой величины за период с 13 февраля – 1,35 (рост заражений).

По расчетам «Ъ-Волга», в пятницу удельный прирост заражений в Ульяновской области на 100 тыс. населения (наиболее объективный показатель), составил 6,97 случая, днем ранее – 7,13. Однако это все равно меньше удельного показателя по России – (8,84), удельного прироста в Москве (13,73) и в Самарской области (13,16).

Смертность от COVID-19 на минувшей неделе была на нуле – после 5 марта ни одного случая смерти от коронавируса не зафиксировано (ФМБА данные по смертности в Димитровграде не предоставляет).

Всего с начала пандемии официально зафиксировано 251118 случаев – 20,88% от численности населения региона.

Во вторник на аппаратном совещании губернатора руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая сообщила, что прошедшая 10-я неделя года «показала снижение заболеваемости COVID-19».

Она также отметила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 25%, хотя сохраняется превышение эпидпорога.

В управлении РПН подчеркнули, что на минувшей неделе в регионе зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания корью детей (подобные случаи не фиксировались с 2019 года). Управлением РПН «незамедлительно проведен комплекс противоэпидемических мероприятий», «организована подчищающая иммунизация для лиц, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, для мигрантов и лиц, не болевших корью и не получавших прививку, или не имеющих сведений об этом».

Сергей Титов, Ульяновск

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...