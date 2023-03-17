Путин: Россия сделает все для пресечения угроз безопасности Крыма

Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поздравил россиян с днем воссоединения Крыма с Россией и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

«Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор — вновь и навсегда стать частью нашей единой, большой страны. Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы»,— сказал президент.

Как рассказал президент, в Крыму реализуется более 250 инвестпроектов с объемом инвестиций почти 450 млрд руб., в Севастополе — еще около 100 проектов на сумму более 217 млрд руб. По его словам, к началу этого года в качестве резидентов специальной экономической зоны в Крыму зарегистрировалось 1578 компаний, при этом 85% из них — малые и средние предприятия.

Годовщина присоединения Крыма к России — 18 марта. В 2022 году в этот день Владимир Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках».