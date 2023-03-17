Опубликован рейтинг самых популярных у бизнеса китайских авто

Санкционная политика западных стран в отношении поставок и производства автомобилей в Российской Федерации привела к масштабным изменения на рынке. На смену европейским брендам очень быстро пришли китайские. Так в портфеле «ВТБ Лизинг» доля китайских легковых авто выросла до 41%. Больше всего у бизнеса популярны Chery. Также наблюдается рост спроса на электромобили.

Кроме моделей марки Chery, по данным исследования портфеля «ВТБ Лизинг», лидерами в легковом сегменте среди китайских марок также являются Geely и EXEED, а в грузовом — Sitrak, FAW и HOWO. За первые месяцы 2023 года на долю Chery Tiggo 4 пришлось 19,4%, на втором месте — Chery Tiggo 7 Pro с долей 17,3%. В пятерке лидеров также Geely Coolray (8,2%), EXEED VX (5,9%) и новичок на рынке OMODA C5 (5,7%).

В сегменте грузового транспорта 34% заняли тягачи и самосвалы Sitrak серии C7H. За ними следуют самосвалы FAW J6 (10%), HOWO T5G (8%), SHACMAN SX331 (7,3%) и SX325 (3,8%).

В лизинговой компании также отмечают рост интереса российских предприятий к китайским электромобилям. Так, в феврале портфель «ВТБ Лизинг» пополнили электрические минивэны марки Voyah.

«Китайские компании организовали поставки через дилеров, сформировав обширную сеть по обслуживанию машин и поставке запчастей, а также запустили акции со скидками. Все это привело к трансформации авторынка. Так, за первые месяцы 2023 года в портфеле “ВТБ Лизинг” доля китайских марок в легковом сегменте составила 40,9%, в грузовом — 51,3% (по итогам прошлого года 19% и 33% соответственно)»,— рассказал директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» (АО) Артем Киселев.

Чаще всего автомобили из КНР приобретают дорожно-строительные компании, грузоперевозчики и предприятия по добыче полезных ископаемых.

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