Кто такой Найиб Букеле

Найиб Армандо Букеле Ортес родился 24 июля 1981 года в Сан-Сальвадоре. Его дед и бабушка по отцу были палестинскими христианами из Иерусалима и Вифлеема, эмигрировавшими в Сальвадор в начале XX века, дед по матери — православным греком, бабушка по матери — католичкой. Отец Найиба Армандо Букеле Каттан был основателем и главным акционером нескольких компаний, в том числе Obermet (реклама), Global Motors (продажа и обслуживание мотоциклов, велосипедов, машин для гольфа, катеров) и Manufacturas Humberto Bukele e Hijos (импорт и оптовая торговля хозяйственными товарами, продуктами питания, офисной мебелью, чистящими средствами). Он принял ислам, стал имамом мусульман Сальвадора, способствовал строительству пяти мечетей, в том числе первой мечети в стране, открывшейся в 1982 году. Армандо Букеле Каттан скончался в 2015 году. Согласно завещанию, его бизнес-активы и собственность были поровну разделены между девятью из десяти его детей от шести женщин.

Найиб Букеле учился на юридическом факультете Центральноамериканского университета имени Хосе Симеона Каньяса, но в 18-летнем возрасте бросил учебу и, согласно разным источникам, то ли основал собственную компанию, то ли начал работать в одной из компаний отца.

В 2012 году он был избран мэром муниципалитета Нуэво-Кускатлан от ФНОФМ. Букеле был очень популярен и, несмотря на многочисленные конфликты с высшим руководством партии, был выдвинут в 2015 году кандидатом в мэры Сан-Сальвадора от ФНОФМ и победил на выборах кандидата ARENA Эдвина Самору. В течение трех лет на посту мэра рейтинг его одобрения был выше, чем у всех его предшественников. В результате очередного конфликта с руководством в 2017 году Букеле был исключен из ФНОФМ за «стремление расколоть политическую организацию» и «клеветнические заявления» в ее адрес.

Найиб Букеле решил выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2019 года и для этого создал собственную партию «Новые идеи» (Nuevas Ideas). Он не успел завершить сложный бюрократический процесс оформления партии до выборов. Тогда он заключил соглашение с партией «Демократическая перемена» (Cambio Democratico). Контролируемый ARENA Верховный избирательный трибунал в июле 2018 года отозвал у этой партии регистрацию. Букеле заключил новое соглашение — с GANA.

В сентябре 2021 года конституционное отделение Верховного суда Сальвадора постановило, что президент может избираться на второй срок подряд (ранее закон позволял повторное избрание на президентский пост, но не подряд). Таким образом, Букеле может выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. Найиб Букеле — самый популярный президент за всю историю Сальвадора после окончания гражданской войны.

По данным газеты El Faro, на принятие президентом Букеле важнейших государственных решений оказывают наибольшее влияние его братья Карим Альберто, Юсеф Али и Ибрахим Антонио, не занимающие официально никаких должностей. Ибрахим в 2019 году контролировал назначения на государственные посты. Кузен президента Ксавьер Забла Букеле занимает пост президента партии «Новые идеи», большим влиянием обладает брат Ксавьера Франциско. Несколько министров и членов президентской администрации — бывшие друзья детства президента или его однокурсники из университета. Супруга президента Габриэла Родригес занимает пост секретаря по социальной инклюзии.