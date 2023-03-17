«"Зенит" не безупречен в последнее время»

«Зенит» в эти выходные приедет в Москву. В центральном матче 20-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье чемпиона страны примет на своем поле ЦСКА. «Зенит» лидирует в турнирной таблице и в прошлом туре переиграл подмосковные «Химки», забив решающий гол на последних минутах. ЦСКА неделю назад уверено разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0. Сможет ли армейский клуб одержать победу над фаворитом? И на какие еще матчи выходных стоит обратить внимание? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин поговорил с телеведущим, комментатором, продюсером и экспертом «Лиги ставок» Сергеем Акулининым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

— В полдень «Спартак» начнет игру в Оренбурге, и там на победу команды Гильермо Абаскаля у «Лиги ставок» коэффициент 2,04. При этом «Спартак» не проигрывает с сентября. И, можно сказать, зеркальное отражение этого матча — это встреча «Урала» и «Динамо». «Урал» идет без поражений с середины осени. И при этом одинаковый коэффициент у «Лиги ставок» на победу и команды из Екатеринбурга, и московского клуба — 2,7. Сергей, как вы думаете, может ли какая-то из этих двух красивых серий прерваться?

— Вполне. Оценивая шансы этих команд, нужно не забывать, что в субботу в первой половине дня по календарю почему-то вынесена встреча трех коллективов, которые принимали участие в середине недели в матчах Кубка России и закончили с разным настроением. «Спартак» бился с «Уралом», это было непросто, и со счетом 1:1 завершилась игра. «Спартаку» предстоит ответная встреча. А «Динамо», который теперь играет с «Уралом» в рамках матча Российской премьер-лиги, выдал такой фееричный, очень выматывающий, сложный эмоциональный поединок против «Зенита». Динамовцы выбили «Зенит» из Кубка и, съездив в Санкт-Петербург в таком настроении, сейчас отправляются в Екатеринбург. Они на шаг приблизились к возможной победе в Кубке.

При этом мы понимаем, что чемпионские перспективы у динамовцев призрачные. У них есть турнир, который они реально могут выиграть, и они отдали много сил. И мне кажется, что гостевой поединок для «Динамо» будет очень-очень сложным. Если бы еще и «Урал» не играл против «Спартака» в середине недели, я бы прямо рекомендовал ставить на уральцев в этом матче. А здесь, на мой взгляд, шансы равны. И очень велики шансы какого-то непредсказуемого, неожиданного итога, учитывая, что две команды в неоптимальном состоянии подходят к встречам.

— В субботу «Локомотив» на своем поле принимает «Краснодар», и тут кажется совершенно невозможным счет 0:0. И есть любопытные коэффициенты на авторов голов. На Сергея Пиняева и Максима Глушенкова он одинаковый — 3,75 у «Лиги ставок». Кого выбрать из них?

— Я думаю, из них нужно выбрать Артема Дзюбу, потому что он чуть ли не единственный футболист, который не принимал участие от «Локомотива» в матче против «Акрона», который опять для «Локомотива» сложился неудачно. Дзюба был в Москве, копил силы. И Дзюба разразился хет-триком в последнем матче. Я думаю, что его гол надо караулить вот в ближайших играх «Локомотива», особенно против «Краснодара», который не блистает стопроцентной хорошей обороной. «Краснодар» зачастую в гостевых поединках выглядит гораздо более скромно и менее организованно, чем в своих домашних матчах.

— Но при этом коэффициент на победу «Локомотива» в последнее время медленно, но верно полз вверх и теперь составляет 2,55. Стоит ли подождать, чтобы подрос коэффициент, или можно сказать, что ставка на «Локомотив» здесь вообще рискованная?

— Если вам нравится наблюдать за тем, как передвигаются коэффициенты, я всегда советую выбирать момент для ставок в режиме онлайн — это гораздо более увлекательное мероприятие. Поэтому с учетом характера матча «Локомотив»—«Краснодар» и понимания того, что все может сложиться как угодно, для острых ощущений можно подождать. А если говорить о более гарантированных ставках, «Локомотив» в какой-то степени фаворит с учетом того, что ему нужно спасаться, подниматься как можно дальше от зоны вылета.

— Еще в субботу «Факел» принимает довольно непредсказуемый «Сочи». Здесь на что стоит обратить внимание?

— «Факелу» отступать некуда, он в зоне вылета, и за ним весь город Воронеж, который в текущих условиях показывает прекрасную посещаемость — 10 тыс. приходило на последние домашние матчи «Факела». Воронежу нужна команда, и болельщики это показывают, они за свою команду стеной, и «Факел» будет играть вдохновенно, как он играл в матче последнего тура против московского «Спартака», чуть не увез из Москвы очки. У «Сочи» же очень непонятная структура. Показалось, что вроде мы разобрались, во что играет Курбан Бердыев, что, с одной стороны, победа над ЦСКА, а с другой стороны, поражение от «Оренбурга». В общем, если «Факел» хочет дальше играть в премьер-лиге, нужно держать в уме тезис о том, что «Сочи» по зубам, и нужно побеждать. Больше вариантов не остается для «Факела».

— Хочется перейти к матчу ЦСКА—«Зенит». Клуб из Петербурга совсем не безупречен в последнее время. На днях команда Сергея Семака вылетела из Кубка. И с «Химками» дома был спектакль настоящий с голом в добавленное время. Коэффициент на победу ЦСКА — 3,55, на ничью — 3,6. Есть ли у армейцев шанс остановить «Зенит» дома?

— Сложно сказать. Если говорить о «Зените», у них комфортное преимущество в чемпионате — восемь очков отрыв от ближайшего преследователя, которым является «Спартак». И это во многом причина того, что происходило в матче с «Химками» — позволили себе расслабленность. Но мы понимаем, что вероятность просто огромная очередного чемпионского звания петербургского клуба. При этом необходимо брать реванш за поражение от «Динамо», потому что для петербуржцев победа над любым московским клубом — это победа над Москвой. И это все как раз и делает фаворитом «Зенит». Тот же Малком, например, один из лучших бомбардиров чемпионата России, играет. Давайте от него гол как раз и ждать в матче против ЦСКА.

— В трех последних матчах чемпионата он пять голов забил и сейчас делит первую строчку в списке бомбардиров с Промесом. 16 мячей и у того, и другого. Коэффициент на итоговую победу в гонке бомбардиров нападающего из Нидерландов у «Лиги ставок» ниже — 2,5. Получается, что есть что-то, что может в перспективе Малкома остановить?

— Я думаю, что Малкома остановит чемпионское звание «Зенита». Команда, скорее всего, станет чемпионом за несколько туров до окончания чемпионата, и это будет означать, что последние игры три примерно «Зенит» будет проводить экспериментальным составом, с менее мотивированными футболистами. Возможно, Малком уже в это время в большей степени будет думать об отдыхе и о следующем сезоне. Это то, что Малкома может остановить. А «Спартаку» придется сезон до конца доигрывать.

— Сейчас у армейцев столько же очков в турнирной таблице, как и у «Динамо». И вот у «Лиги ставок» есть коэффициент на то, что армейский клуб в итоге окажется выше, — 1,8, и на то, что «Динамо» окажется ближе к «Зениту» в итоге, — 2,0. Может ли ЦСКА, к примеру, вообще за тройку призеров побороться?

— Вполне, потому что сейчас борьба за второе место и ниже — это, скорее всего, битва этих самых команд с самими собой в большей степени. Вопрос не в том, кто у кого больше очков отберет, а в том, кто больше очков потеряет. Поэтому мы понимаем, что ЦСКА, «Спартак», «Динамо» в борьбе за эти строчки скорее сами могут ошибаться и отдавать кому-то очки, нежели рассчитывать на то, что у них эти очки будут брать. И, исходя из этого, вполне допускаю, что команды могут поменяться местами.

— Клуб, который сейчас в тройке находится, «Ростов», в воскресенье сыграет в Химках. 2,15 коэффициент у «Лиги ставок» на победу команды Валерия Карпина. Будет ли «Ростов» доминировать и уничтожать соперника в Московской области? И будет ли пенальти в ворота «Химок»?

— Да, «Ростов» — это команда, которая больше всех 11-метровых пробивает в этом чемпионате. Но «Химки», будучи мотивироваными огненным характером Спартака Гогниева и мощной трансферной политикой, которую команда провела в зимнее межсезонье, постараются извлечь максимальную выгоду для себя из этого поединка. Мы видели в матче против «Зенита» в предыдущем туре, что Гогниев не стесняется даже со стопроцентными фаворитами играть в атакующий футбол, идти вперед, пытаться забивать им голы.

Другое дело, что там играют больше 10 новых футболистов. И мы понимаем, в каком сложном положении находится тренер, у которого две-три недели назад приехали 15 новых футболистов, которые друг друга даже не видели, из них 7-8 выходят в стартовом составе. То есть у него есть буквально две недели, чтобы хоть какую-то игру поставить. Поэтому давайте не будем столь требовательны к нему с точки зрения качества футбола. А что касается эмоций, «Химки» отдаются по полной программе, и главный тренер команды не позволит никому передохнуть в этом отношении. Поэтому «Химки» будут очень заряжены на игру против «Ростова». Я сомневаюсь, что «Ростов» приедет с ощущением того, что он будет доминировать и забивать.

— «Крылья»—«Ахмат», «Нижний Новгород»—«Торпедо». Есть ли в каком-то из этих матчей явный фаворит?

— «Торпедо» я мысленно уже проводил из Российской премьер-лиги. Если сами торпедовцы уверены в том, что они задержатся и не вылетят, то, конечно, нужно набирать очки в матче против «Нижнего Новгорода». В «Нижнем Новгороде» новый тренерский штаб, Артем Горлов работает, ему много дается кредитов, много говорится о том, какой он хороший специалист. Но неудачный старт: поражение от «Зенита», два поражения от «Ростова». И если он собирается доказывать, что он самостоятельный целостный тренер, ему нужно обыгрывать «Торпедо», здесь, мне кажется, у «Торпедо» шансов особых нет.