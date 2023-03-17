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Коммерсантъ FM
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Благодарная аудитория

Барберы — о том, что теперь носят мужчины

Фото: East News

Фото: East News

Стричь или отращивать? «Коммерсантъ Стиль» собрал мнения барберов и стилистов, и также выяснил, какими средствами достигается эффект «ухоженности» и как изменилась клиентура барбер-шопов в последнее время.

Даниил Каммер, VIP-барбер Mr. Right на Патриарших прудах

Даниил Каммер

Даниил Каммер

«Мужчины предпочитают более короткий вариант стрижки, дабы меньше тратить времени на укладку, но при этом хотят объемную прическу. "Милитари" и "британка" — вот самые популярные у нас виды стрижек, только сейчас они стали более текстурными и выразительными.

Бритье опасной бритвой по-прежнему актуально. Мы делаем его на косметике Truefitt & Hill. "Королевское бритье" — это приятный ритуал уже с момента подготовки к самому бритью: распаривание, втирание эфирных масел, сопровождаемое легким массажем. Эффект, полученный после данной услуги, безупречен. Кожа не повреждена грубым лезвием, и после бритья лицо выглядит более отдохнувшим.

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Mr.Right

Mr.Right

Mr.Right

Mr.Right

Mr.Right

Mr.Right

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Mr.Right

Mr.Right

Mr.Right

Средство для укладки волос, без которого не обойтись современному мужчине? Это спрей для мокрых волос на основе морской соли — с ним укладка получается естественная и при этом надежно зафиксированная. Его выпускают несколько брендов, например Daimon Barber и London Grooming. Средство придает объем волосам, создает нужную форму и эффективно удерживает ее в течение длительного времени. Можно использовать как предукладочное средство для создания объема перед глиной, пастой. А если нанести спрей на отдельные сухие или слегка влажные пряди, то можно текстурировать прическу.

Приток новых клиентов в салоны cейчас есть, но меньше, чем в допандемийные времена, постоянная публика барбершопа сильно не изменилась, но заметно реже нас стали посещать клиенты, работающие в IT-сфере».

Елена Тулинова, стилист Authentica club

Елена Тулинова

Елена Тулинова

«Сейчас в тренде индивидуальность: нет никаких жестких рамок, самое главное — это подобрать подходящую форму, которая выгодно подчеркнет преимущества лица. Поэтому аудитория здесь делится 50 на 50: кто-то отращивает волосы, а кто-то стрижет. Сейчас больше запросов на аккуратные стрижки, точно подходящие форме лица и головы. Но явный тренд — это ухоженные волосы и применение стайлинга.

Длинные бороды были на пике моды несколько лет назад, но хорошо уложенная борода правильной длины и формы — это история вне времени. Одним из трендов остается "легкая небритость" — та самая длина, которая придает шарм и брутальность. Но не стоит думать, что можно просто не бриться, потому что даже короткая борода требует корректировки формы и подравнивания.

authentica.club

authentica.club

authentica.club

Нужные средства для стайлинга — это матовые продукты подвижной или легкой фиксации, такие как, например, легкие пасты или матирующие глины. Они делают как взъерошенный эффект, так и дисциплинируют волосы. Я могу порекомендовать пасту the sheg, глину cassius, или пасту box o`bollox от австралийского бренда Evo.

Наши клиенты в основном это стабильная аудитория 30–45 лет, но с каждым годом к нам приходит все больше молодых мужчин от 20 лет».

Сос Месропян, барбер салона красоты «SlowMo ''Цветной''»

Сос Месропян

Сос Месропян

«Я работаю барбером вот уже 12 лет. И основная тенденция, которую я отмечаю в этом сезоне,— мужские стрижки на короткие и средние волосы. Совершенно очевидно, что мужчины перестали отращивать волосы. Очень актуальна брутальная милитари-версия: недлинная многослойная челка, коротко стриженный затылок и ярко выраженный пробор.

Я также делаю бритье опасной бритвой, но спрос на него небольшой. Чаще использую для этой цели шейвер.

Я рекомендую использовать укладочные средства всем мужчинам. Причем как для ухода за волосами, так и за бородой. Если вы хотите добавить прическе структуру, то вам понадобится воск средней фиксации для того, чтобы добавить текстуру, а для бороды — для того чтобы она выглядела ухоженной — пригодится специальное масло.

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SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

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SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

SlowMo «Цветной»

Мое самое любимое укладочное средство — Redken Wax Blast 10 — это спрей-воск средней фиксации, который мгновенно моделирует форму прически и сохраняет ее надолго. Для того чтобы использовать его, не нужно обладать абсолютно никакими навыками — просто нанести на высушенные волосы.

За последнее время приток клиентов не уменьшился. Появляются и новые. Чаще всего они более требовательные и экономные. И обычно всего в моем кресле оказываются мужчины средних лет».

Беседовала Ирина Кириенко

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