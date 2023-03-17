К 300-летию Перми «Алендвик» откроет на Комсомольском проспекте «Улицу Еды»

В группе компаний «Алендвик» сообщили об открытии обновленного кафе Chiken на Комсомольском проспекте, 11. Это кафе является частью проекта компании «Алендвик» — «Улица Еды». Проект группа решила реализовать к своему 30-летию. На протяжении Комсомольского проспекта компания представит разные гастрономические бренды.

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«Пермяки и гости города получат возможность попробовать разные блюда всех кухонь мира. Это и поке, воки, роллы, и французские блинчики, различные супы, авторские десерты, оригинальные кофейные напитки и, конечно же, всеми любимое меню Chicken»,— заметили в компании.

Сейчас на Комсомольском проспекте, 7, функционирует кафе паназиатской кухни «Поке-maN», кофейня Good News и кафе мороженого BR and Ice (бывшее «Баксин Роббинс»). На Компросе, 11, начал работу обновленный Chicken с крафтовым меню и пиццей. К майским праздникам планируется открыть кофейню Good News, а также кафе с французскими блинчиками и супами «Crepe & Суп» на Комсомольском проспекте, 31а. Ко Дню города на Комсомольском проспекте, 15, «Алендвик» запустит новое заведение, концепцию этого кафе пока не раскрывают. Chicken на Комсомольском проспекте, 72, продолжает свою работу.

«Алендвик» является сетевым оператором общепита, работает в сегменте кафе быстрого обслуживания. Группа управляет десятью брендами, в том числе в рамках франшизы. Среди них — SFC-Express, BR and Ice, «Кодак Экспресс», «Поке-maN», Good News, Viva la Pizza и другие. Заведения «Алендвика» работают в Перми и на территории региона.