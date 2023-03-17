Торговая сеть Metro отменила вход по картам гостя

С 16 марта для входа в магазин торговой сети Metro больше не нужна карта гостя, сообщила пресс-служба компании. Теперь карта предназначена для доступа к персональным скидкам, спецпредложений и кешбэка.

Ранее карта гостя была обязательным условием входа в магазин Metro. Ее мог оформить любой желающий старше 18 лет. До этого карта была доступна только юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

Metro — немецкая торговая сеть, которая открыла бизнес в России в 2000 году. В отличие от многих европейских компаний, ретейлер заявил об отсутствии планов прекращать работу в РФ. По итогам 2021/22 финансового года Metro нарастил продажи в России до €2,9 млрд.

Эрдни Кагалтынов