Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Канадская инвестиционная компания ECP купила владельца Pornhub

Канадский частный инвестиционный фонд Ethical Capital Partners (ECP) объявил о покупке компании MindGeek, которая, в частности, владеет порносайтом Pornhub. Об этом сообщила пресс-служба ECP.

В заявлении фонда говорится, что с новым владельцем MindGeek продолжит внедрять лучшие протоколы безопасности, а его платформы будут «инклюзивными» и «секс-позитивными». ECP в свою очередь будет наращивать потенциал MindGeek с помощью инвестиций в «контент мирового класса».

MindGeek была основана в 2004 году. Сейчас компания помимо Pornhub владеет рядом других ресурсов со взрослым контентом и порностудий, в том числе Brazzers и YouPorn.

Созданная в 2022 году ECP инвестирует в технологические проекты, которые имеют «юридические и нормативные сложности», говорится на сайте компании.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...