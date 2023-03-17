Канадская инвестиционная компания ECP купила владельца Pornhub

Канадский частный инвестиционный фонд Ethical Capital Partners (ECP) объявил о покупке компании MindGeek, которая, в частности, владеет порносайтом Pornhub. Об этом сообщила пресс-служба ECP.

В заявлении фонда говорится, что с новым владельцем MindGeek продолжит внедрять лучшие протоколы безопасности, а его платформы будут «инклюзивными» и «секс-позитивными». ECP в свою очередь будет наращивать потенциал MindGeek с помощью инвестиций в «контент мирового класса».

MindGeek была основана в 2004 году. Сейчас компания помимо Pornhub владеет рядом других ресурсов со взрослым контентом и порностудий, в том числе Brazzers и YouPorn.

Созданная в 2022 году ECP инвестирует в технологические проекты, которые имеют «юридические и нормативные сложности», говорится на сайте компании.

Эрдни Кагалтынов