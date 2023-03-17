Глава РАД распробовал пасту

Ресторанный бизнес продолжает привлекать инвесторов, несмотря на кризис. Гендиректор Российского аукционного дома Андрей Степаненко стал совладельцем итальянского ресторана Fresa’s, запущенного шеф-поваром Антонио Фрезой. Петербургский рынок общепита растет за счет сегмента фастфуда, тогда как заведения высокого ценового сегмента испытывают снижение посещаемости, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С февраля Андрею Степаненко принадлежит 17% в ООО «Кучина», управляющем Fresa’s

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ С февраля Андрею Степаненко принадлежит 17% в ООО «Кучина», управляющем Fresa’s

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Гендиректор и совладелец Российского аукционного дома (РАД) Андрей Степаненко вошел в число владельцев ресторана Fresa’s, расположенного в отеле SO/St. Petersburg на Вознесенском проспекте, 6. Информация об этом следует из данных ЕГРЮЛ. С февраля господину Степаненко принадлежит 17% в управляющем заведением ООО «Кучина». Господин Степаненко подтвердил «Ъ-СПб» участие в проекте, уточнив, что выступает финансовым инвестором. В Fresa’s Group, в которую входит ресторан, не раскрыли условий сделки.

Ресторан Fresa’s специализируется на итальянской кухне. Заведение открылось в декабре прошлого года и занимает 400 кв. м, средний чек — 5 тыс. рублей. Основным владельцем ресторана с долей в 51% выступает итальянский шеф-повар Антонио Фреза, среди проектов которого рестораны Sea Signora, Marso Polo, Saviv в Санкт-Петербурге и Москве. Еще по 17% в ООО «Кучина» у Александра Лозинского и сооснователя сети Sela Аркадия Пекаревского, выступающего также соинвестором проекта Sea Signora.

Инвестиции в открытие Fresa’s составили 110 млн рублей. Таким образом, господин Степаненко мог вложить в проект свыше 18 млн рублей. Интерес главы РАД к проекту может быть связан с личными гастрономическими пристрастиями или с дружескими отношениями с кем-то из инвесторов, поскольку сейчас не самая благоприятная конъюнктура для ресторанных проектов, полагает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар. C января по середину марта количество заказов в ресторанах Петербурга сократилось на 3% к аналогичному периоду, подсчитали в Focus Technologies.

Для Андрея Степаненко это не первая инвестиция, связанная с ресторанным бизнесом. С октября прошлого года он является совладельцем бара и караоке-клуба Royal Neva на Конюшенной площади, 2. Также господину Степаненко принадлежат доли в Российском аукционном доме, производителе шоколада ручной работы Chocolate Point, сервисе по продаже недвижимости «ДомДА», указано в «СПАРК-Интерфакс». По словам главы РАД, он готов инвестировать и в другие проекты Антонио Фрезы. В этом году итальянский ресторатор планирует запустить два новых ресторана в Санкт-Петербурге и два в Москве.

По данным Петростата, в 2022 году оборот общепита в Санкт-Петербурге вырос на 8,5%, до 151,6 млрд рублей. Однако развитие рынка в основном происходит за счет сегмента фастфуда, который растет опережающими темпами, объясняет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. На фоне снижения покупательной способности и перехода потребителей к сберегательной модели поведения часть клиентов переключилась на заведения более демократичного формата, подчеркивает он.

Дополнительным риском для инвесторов являются возможные сложности с логистикой, которые могут вновь привести к резкому росту себестоимости блюд, предупреждает руководитель компании Gastronorma Данил Герасимиди. Тем не менее потенциал для развития сильных концепций сохраняется, поскольку Петербург до сих пор существенно уступает по количеству ресторанов на душу населения европейским городам, уверен эксперт.

Константин Куркин