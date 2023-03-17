Испытание Москвой и судьями

ФК «Зенит» в воскресенье, 19 марта, в центральном матче 20-го тура Российской премьер-лиги встретится в Москве с ЦСКА. В таблице соперников разделяют 16 очков, но игра пройдет на плохом для петербуржцев фоне: в среду вечером они вылетели из Кубка России, проиграв московскому «Динамо» на своей арене в серии пенальти (основное время матча завершилось вничью 1:1). К тому же в матче случился судейский скандал, добавивший радости тем, кто болеет против «Зенита».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Неудачные выступления в Кубке России — уже традиция для «Зенита». За время работы в клубе Сергея Семака, который возглавил сине-бело-голубых летом 2018 года, они только однажды выиграли этот трофей: в сезоне 2019/2020. Обычно Кубок был на периферии интересов «Зенита» — команда боролась за победу в чемпионате России и старалась успешно выступить в Лиге чемпионов. Причем именно в таком порядке. Сергей Семак всегда подчеркивал, что чемпионат для него важнее, чем Лига чемпионов. Собственно, без титула, добытого в России, нельзя было попасть в европейский турнир.

Сейчас Лиги чемпионов на повестке дня нет — российские клубы исключены из еврокубков. Логично был предположить, что «Зенит» уделит повышенное внимание Кубку России. Однако этого не произошло. Матч с «Динамо» команда провела откровенно плохо. Сыграла на троечку, если отталкиваться от ее возможностей. Частично это можно объяснить тем, что в играх Кубка не могли участвовать бразильцы Малком, Родригао и колумбиец Барриос: их дисквалифицировали по итогам матча со «Спартаком» за участие в драке. Особенно чувствительной оказалась потеря Малкома — тот хорошо начал вторую часть чемпионата, забил по два гола в матчах против «Пари НН» и «Химок» («Зенит» выиграл 3:0 и 3:2 соответственно).

С другой стороны, вышедшие на поле игроки не оправдали надежд. В том числе Александр Васютин, которому Сергей Семак доверил место в воротах, словно подчеркивая, что матч для «Зенита» не слишком важен: главные силы будут брошены на завоевание второй «звезды», которая вручается за десять побед в чемпионате (пока у клуба их девять). Васютин последний раз играл за сине-бело-голубых в 2020 году — после этого выступал за шведский «Юргорден» на правах аренды. У «Зенита» возник финансовый спор с шведским клубом: тот не перевел причитающиеся €400 тыс. за аренду голкипера. Вчера Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск петербуржцев к «Юргордену» — его обяжут заплатить деньги, иначе шведскому клубу грозят санкции.

Выйдя в среду на матч с «Динамо», Васютин пропустил гол уже на 12-й секунде после удара камерунского игрока бело-голубых Муми Нгамале. Это рекорд Кубка России для быстрых голов. Потом вся игра «Зенита» пошла наперекосяк. Несмотря на то, что команде удалось сравнять счет ближе к свистку на перерыв — отличился ударом головой Зелимхан Бакаев,— все равно не чувствовалось заряженности петербуржцев на результат. Во втором тайме соперники играли лучше. Особенно яростно они набросились на владения хозяев после того, как судья Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» после падения в его штрафной форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Динамовца зацепил ногой Клаудиньо. Главного арбитра позвали к монитору посмотреть эпизод его видеоассистенты. Но Кукуляк не изменил решения: контакт между Клаудиньо и Тюкавиным показался ему незначительным.

В итоге дело дошло до серии пенальти (дополнительного времени в Кубке России не предусмотрено), где сильнее оказались динамовцы. У «Зенита» свои попытки не реализовали Далер Кузяев и Дуглас Сантос, выведший команду на поле с капитанской повязкой. Причем Кузяев не реализовал удар с точки в недавнем матче с «Пари НН» — многие считают, что Сергей Семак не должен был включать его в список бьющих.

Победе «Динамо» в Петербурге были рады не только болельщики московского клуба, но и многие из футбольного сообщества в России. «Зенит» и так не любят за то, что он все время побеждает в чемпионате. А тут еще арбитр не назначил очевидный, по мнению многих, пенальти в ворота сине-бело-голубых. Хотя эпизод не такой уже бесспорный: раньше, до появления системы VAR, такой контакт в штрафной вряд ли расценили бы как фол. Ситуация «50 на 50». Собравшаяся вчера Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) отстранила Кукуляка от обслуживания матчей на неопределенный срок. Начальники не оценили его принципиальности в матче с «Зенитом» — поставили ему низкий балл. А клуб, который финансирует «Газпром», еще и подозревают в том, что он воздействует на судей.

В Москву на матч с ЦСКА сине-бело-голубые отправятся под радостное улюлюкание всех его противников и на фоне их желания увидеть еще одно фиаско петербургской команды. Тем более что соперник у нее серьезный — ЦСКА. Он, хоть и не претендует в этом чемпионате на первое место (другие места никаких дивидендов командам не приносят, кроме почета и уважения) и отстает от «Зенита» на 16 очков, но все-таки остается топ-клубом России. И обязательно даст петербуржцам бой. Тем более что в последнем матче РПЛ армейцы разгромили «Крылья Советов» 4:0.

«Зенит» же должен показать реакцию на поражение в Кубке от «Динамо». Если ЦСКА в таблице далеко, то «Спартак» отстает от лидера всего на восемь очков. Благодаря ему борьба за золото не утихает. В матчах чемпионата России ничто не воспрещает играть за «Зенит» Малкому, который с 16 голами сейчас является лучшим бомбардиром турнира наряду с Квинси Промесом из «Спартака». Не помешает обороне и опытный Родригао. Есть подозрение, что место в воротах «Зенита» на этот раз займет кто-то другой. Только Барриос не сможет сыграть из-за травмы. Игру обслужит лучший арбитр России Сергей Карасев — до него еще не добралась карающая длань Судейского комитета РФС.

Кирилл Легков