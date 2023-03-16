Минфин предложил разрешить инвесторам иметь до трех счетов в рамках ИИС-3

Министерство финансов России предлагает разрешить инвесторам иметь до трех индивидуальных инвестиционных счета третьего типа (ИИС-3) при условии отсутствия открытых ИИС первого или второго типа, сейчас можно иметь всего один такой счет. Об этом говорится в разработанных ведомством поправках к закону «О рынке ценных бумаг».

«С января 2024 года физические лица смогут открыть одновременно не более трех договоров ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств. Это могут быть договоры доверительного управления и брокерского обслуживания. Однако оформить их можно будет при условии отсутствия действующего договора на ведение ИИС-1 и ИИС-2 типа»,— отмечается в документе.

При этом индивидуальные инвестиционные счета, открытые до 31 декабря 2023 года включительно, продолжат действовать на прежних условиях.

ИИС — это брокерский счет или счет доверительного управления физлица, с помощью которого можно приобрести ценные бумаги и валюту на бирже. Часть инвестиций можно получить обратно в виде налоговых вычетов от государства. Вывести деньги с ИИС можно только при его закрытии.

На сегодняшний день в России существует два типа ИИС. ИИС-1 позволяет инвесторам получать 13% от внесенной на счет суммы, которая должна составлять не более 400 тыс. руб. в год. Доход с ИИС-2 освобождается от налога. Минимальный срок инвестирования — три года. 9 сентября Минфин сообщал о планах создать ИИС-3, который позволит комбинировать налоговые льготы на доход и с взносов. Минимальный срок для него намерены установить в пять лет.

Александр Кислов