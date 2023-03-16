Глава МИД КНР Ган: Китай обеспокоен затянувшейся эскалацией конфликта Украины и России

Глава МИД Китая Цинь Ган провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора, в частности, Цинь Ган заявил об обеспокоенности КНР в связи с затянувшейся эскалацией российско-украинского конфликта.

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Фото: Mark Schiefelbein, AP Цинь Ган

Фото: Mark Schiefelbein, AP

«Мы надеемся, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность, как можно скорее возобновят мирные переговоры и будут настаивать на возвращении на рельсы политического урегулирования. Остается надеяться, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры и, какими бы трудными и сложными они ни были, не закроют дверь к политическому урегулированию»,— сказал Цинь Ган в ходе разговора, его слова приводятся на сайте китайского МИДа.

Цинь Ган заверил своего коллегу в намерении КНР поддерживать «конструктивную роль» в прекращении огня, смягчении последствий конфликта и восстановлении мира. Он подчеркнул, что Китай всегда придерживался «объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу», а также обязался содействовать мирным переговорам и призвал международное сообщество создать условия для урегулирования конфликта.

В свою очередь, Дмитрий Кулеба, следует из сообщения китайского МИДа, заявил, что Китай является важным партнером Украины, а также «незаменимой ключевой силой в международных делах». Он также поблагодарил китайскую сторону за предложенный план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. По его словам, представленный план отражает искренние намерения Пекина содействовать в прекращении огня.

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Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters Дмитрий Кулеба

Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters

24 февраля, в годовщину специальной военной операции на Украине, Китай представил план по урегулированию конфликта из 12 пунктов. Среди условий: прекращение огня, возобновление переговоров, отмена односторонних санкций. О выводе российских войск в плане не говорится.

Дмитрий Кулеба ранее говорил, что Китай может сыграть ключевую роль в сдерживании России. The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву весной, чтобы обсудить с президентом России возможность мирных переговоров по Украине. Reuters писало, что поездка планируется на следующей неделе. При этом Кремль и МИД КНР официально не подтверждали визит.

Позднее WSJ писала, что после визита в Москву Си Цзиньпин планирует провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер в феврале сообщал, что направил Китаю запрос о встрече.

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Лусине Баласян