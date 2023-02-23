Зеленский: Украина направила Китаю запрос о встрече

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев предложил Пекину провести встречу. По его словам, встреча соответствует интересам Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (справа) с премьер-министром Испании Педро Санчесом

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (справа) с премьер-министром Испании Педро Санчесом

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

Владимир Зеленский рассказал, что он еще не видел мирного плана по Украине, который предложил Китай, однако осведомлен о нем. «То, что Китай про это уже говорит, это уже какие-то первые шаги, это очень неплохо»,— заявил украинский президент в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом (цитата по «РИА Новости»). Однако господин Зеленский сказал, что «ставить диагноз этому документу» пока рано.

На минувшей наделе член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, отвечающий за внешнюю политику, сообщил о подготовке Пекином мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. Детали он не привел, однако источники «Ъ» сообщали, что план могут обнародовать 24 февраля, в годовщину специальной военной операции на Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Ван И поделился с ним ключевыми пунктами плана, однако правительство сообщит о своих оценках позже. По данным Bloomberg, план включает призыв к прекращению поставок вооружения Украине.

21–22 февраля Ван И находился с рабочим визитом в Москве. Он встретился с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, главой российского МИДа Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее о визите Ван И в Россию — в материале «Ъ» «Великая китайская скала».

Лусине Баласян