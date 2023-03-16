Мозамбик отменил визы для россиян

В Мозамбике отмели туристические и деловые визы для граждан 28 стран, в том числе для России. Решение принял Совет министров Мозамбика, заявление опубликовано на сайте министерства экономики и финансов.

Для нахождения в стране до 30 дней туристам будет необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до въезда и оплатить сбор в 650 мозамбикских метикалов ($10). Безвизовое нахождение в стране можно будет продлить еще на 60 дней.

Кроме России, безвизовый режим ввели для граждан Бельгии, Великобритании, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Китая, Кот-д'Ивуара, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Португалии, Саудовской Аравии, Сенегала, Сингапура, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии.

Олеся Павленко