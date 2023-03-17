Проверка слуха

Действительно ли существует тектоническое оружие? Как Англиканская церковь относится к идее гендерно нейтрального Бога? И кому принадлежит выражение о бессмысленности спора с идиотами? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

По хозяйским следам

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Кошки, в отличие от собак, не привязываются к владельцам?

Вопрос, испытывают ли кошки привязанность к человеку или же только к месту обитания, интересует не только хозяев домашних питомцев, но и зоологов. Ученые из разных стран провели серию экспериментов, наблюдая реакцию кошек на присутствие или отсутствие хозяина в незнакомом помещении, и пришли к противоположным выводам относительно наличия у животных стойкого типа привязанности.

Ряд исследователей отмечают: людей сбивает с толку попытка сравнить поведение кошек и реакцию собак. Возможная причина того, почему кошачью привязанность не воспринимают всерьез, скупость внешних проявлений. Кошки редко бегут навстречу и точно не прыгают и не вылизывают хозяев. Как правило, они неторопливо подходят, трутся об ноги и уходят. Объясняется это просто — предки домашних кошек вели одиночный образ жизни, и они, в отличие от потомков волков, менее социальные животные.

Тем не менее косвенные данные все-таки свидетельствуют о том, что человек для кошек крайне важен. Японские ученые протестировали реакции котов на голос владельца. В подавляющем большинстве случаев животные однозначно реагировали на свою кличку, произнесенную хозяином, и почти не обращали внимания на свое имя, сказанное чужим человеком.

Вердикт — скорее всего, неправда.

Сейсмологические последствия

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Существует ли тектоническое оружие, способное вызывать землетрясение?

Термин «тектоническое оружие» появился в начале 1990-х, и с тех пор всякий раз после разрушительных землетрясений обязательно находятся те, кто считает, что катастрофа могла быть вызвана искусственным образом.

Действительно, на сегодня человечество обладает инструментами, потенциально способными провоцировать землетрясения. Ядерные взрывы вызывают сейсмическую активность, но эти подземные колебания намного слабее, чем сам взрыв, и радиус сейсмических волн не превышает нескольких десятков километров. А энергия, выделяемая при ядерном взрыве, несравнимо меньше мощности природных землетрясений.

Еще один вид деятельности, способный иногда вызывать локальные землетрясения, — технология добычи сланцевой нефти с образованием подземных разрывов и пустот. Самое сильное такое землетрясение произошло в США в 2016 году, его магнитуда составила 5,8. Также известны случаи, когда наполнение больших наземных водохранилищ приводило к усилению сейсмичности прилегающей территории, но это происходило далеко не всегда.

Но ни один из этих методов провоцирования землетрясений невозможно использовать скрытно, особенно на «вражеской» территории. А крайне низкая гарантия получения нужного результата делает применение подобных методов бессмысленными.

Вердикт — это неправда.

Игры разума

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Говорил ли Марк Твен: «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом»?

Марк Твен действительно отличался остроумием, и многие из его цитат со временем стали афоризмами. Поэтому представить, что он мог сказать нечто подобное, несложно. Однако найти подобную фразу ни в одном из источников не удалось — ни в произведениях, ни в переписке, ни в мемуарах современников американского писателя.

Но исследователи творчества Твена сумели обнаружить первоисточник этой цитаты. Она появилась спустя почти полвека после смерти писателя. Им оказалось интервью с голливудским актером Юлом Бриннером. Отвечая на вопрос, какой лучший совет он когда-либо получал, артист процитировал французского художника Жана Кокто: «Никогда не общайтесь с идиотами на их уровне, потому что, будучи умным человеком, вы будете пытаться поладить с ними на их уровне, и на своем уровне они всегда одержат над вами верх».

Надо отметить, что нет никаких доказательств, что Кокто действительно когда-либо говорил подобное, а Бриннер не раз был замечен в цитировании никогда не существовавших высказываний французского художника. Тем не менее сентенция про идиотов оказалась удачной. Со ссылкой на Кокто ее многократно повторяли и видоизменяли, а Твену ее начали приписывать чуть больше десяти лет назад пользователи социальных сетей.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Божественная формулировка

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Англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно нейтрального Бога?

О том, что англикане обсуждают такую возможность, упомянул Владимир Путин в последнем послании Федеральному собранию. «Прости господи, не ведают, что творят»,— резюмировал президент. Возмущение главы государства, судя по всему, было вызвано новостью, появившейся за две недели до выступления. Тогда в газете The Guardian вышла статья, посвященная заседанию Генерального синода — высшего органа Англиканской церкви.

Одна из участниц дискуссии задала вопрос: как обстоят дела с принятием «более инклюзивных формулировок» в отношении Бога»? Есть верующие, которые хотят «говорить о Боге без учета гендера». Впоследствии в пресс-службе Англиканской церкви подтвердили, что такая дискуссия действительно ведется, но уточнили: клирики собираются обсуждать идею гендерно нейтральных терминов в отношении Бога, но не самого Бога, который в христианской религии и так не имеет пола.

Но из-за особенностей многих языков, в том числе английского, одушевленные существительные имеют род. Как ранее говорил архиепископ Кентерберийский, человеческий язык не может адекватно описать христианское божество, и, несмотря на использование таких слов, как «отец» или «он», Бог не мужчина и не женщина. Таким образом, Англиканская церковь действительно планирует рассмотреть вопрос использования гендерно нейтральных терминов для обозначения Бога, но менять его пол не собирается.

Вердикт — это полуправда.

Умственные способности

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Правда ли, что глаз страуса больше, чем его мозг?

Существует мнение, что глаз этой птицы больше, чем ее мозг, этим якобы и объясняются невысокие интеллектуальные способности страуса. Некоторые сайты даже утверждают, что мозг страуса настолько мал, что равен лишь четверти размера его глаза.

Глаза у страусов действительно большие. Органы зрения такого размера необходимы, чтобы, с одной стороны, высматривать себе еду, а с другой, вовремя заметить опасность. Более того, у страуса, как и у других птиц, более широкое поле зрения по сравнению с человеческим — почти 300 градусов обзора. Средний диаметр страусиного глаза, а он имеет шарообразную форму, чуть менее 4 см. А вот мозг ромбовидный, поэтому для его описания ученые используют два измерения — длину и ширину. И, согласно данным китайских специалистов, его размеры 6x4 см с небольшим. То есть очевидно больше, чем глаз, хотя не столь крупный, как у представителей других видов.

При этом страусов все-таки нельзя назвать абсолютно бестолковыми птицами. Мозг позволяет им запоминать и выполнять некоторые команды, что делает их способными к дрессировке. Страусов используют как ездовых животных, запрягая в упряжку или просто садясь на них сверху. Гонки на страусах берут начало в Южной Африке, однако сегодня наиболее популярны на юге США.

Вердикт — большей частью неправда.