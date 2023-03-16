Онлайн-голосование в этом году может пройти в семи часовых поясах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании 15 марта назвала 25 регионов, которые в этом году хотят использовать на своих выборах дистанционное электронное голосование (ДЭГ) через федеральную платформу. По ее словам, соответствующие заявки прислали республики Карелия, Крым, Хакасия и Чувашия, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Омская, Псковская, Самарская, Томская, Ульяновская и Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Пермский и Забайкальский края. Потенциально в выборах там могут принять участие 23 млн человек, у 17,7 млн из которых есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Суммарно в этих субъектах пройдут 458 избирательных кампаний, где будут выданы 1495 видов бюллетеней.

Данный список не итоговый и может как дополниться, так и сократиться, уточнила госпожа Памфилова: «Время еще есть, но с учетом поступивших заявок потенциально федеральная платформа ДЭГ может применяться в семи часовых поясах — от Забайкальского края до Калининградской области». Глава ЦИКа напомнила, что нововведения в федеральной системе ДЭГ применяются постепенно. Так, в 2020 году первое голосование проходило только в двух регионах с одинаковым уровнем выборов, затем с каждым годом задача усложнялась, и в 2022 году через федеральную систему проголосовали уже семь регионов в двух часовых поясах с разным уровнем кампаний.

Элла Памфилова также сообщила, что ЦИКу предстоит внимательно рассмотреть все поступившие заявки, чтобы отобрать наиболее подготовленные регионы. Но уже можно предположить, что по сравнению с предыдущими годами в предстоящий Единый день голосования может быть самое масштабное применение ДЭГ, заключила председатель Центризбиркома.

Елена Рожкова