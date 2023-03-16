Перечень льготников расширяется

Вчера, 15 марта, депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении единогласно одобрили законопроект, расширяющий список категорий граждан, которые могут получать бесплатное соцобслуживание. Авторы инициативы предлагают включить в перечень инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также инвалидов боевых действий. Всего под действие закона попадет более 57 тыс. жителей города. Соответствующие изменения планируют внести в городской закон «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». Парламентарии поддержали инициативу единогласно, однако некоторые отметили необходимость добавить в список еще несколько категорий. На реализацию положений данной поправки может понадобиться 29 млрд рублей. Как полагают инициаторы законопроекта, эту сумму можно взять из резервного фонда бюджета города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По предварительным оценкам депутатов, на реализацию закона необходимо выделить около 29 млрд рублей

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ По предварительным оценкам депутатов, на реализацию закона необходимо выделить около 29 млрд рублей

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Инициаторами законопроекта выступили четыре депутата из фракции «Единая Россия»: Денис Четырбок, Александр Ржаненков, Валерий Гарнец и Игорь Высоцкий. Они, опираясь на 442-ФЗ, предлагают расширить список категорий граждан, для которых доступно бесплатное социальное обслуживание на дому и в стационарных учреждениях (поправки в 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» президент Владимир Путин подписал 28 декабря 2022 года). Воспользоваться услугами бесплатно смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны; инвалиды боевых действий; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя»; а также те, кто в период ВОВ работал на военных объектах и транспортных магистралях.

В Санкт-Петербурге по состоянию на 1 октября 2022 года 57 487 человек относятся к вышеперечисленным категориям горожан, приводят подсчеты депутаты в пояснительной записке. По их предварительным оценкам, на реализацию закона необходимо выделить около 29 млрд рублей. Нужная сумма по словам Дениса Четырбока, может быть перенаправлена из резервного фонда бюджета города. Однако, отмечает он, для подсчета взяты не все потенциальные получатели услуг. «Социальное обслуживание предоставляется не каждому. Если человек признается нуждающимся по медицинским показаниям или имеет инвалидность, то ему услуги оказываются бесплатно вне зависимости от уровня дохода. Индивидуальную программу реабилитации и конкретные список услуг устанавливает специальная комиссия. Если житель блокадного Ленинграда здоров, может сам себя обслуживать и по показаниям не нуждается в помощи, то он в списке получателей не окажется»,— прокомментировал господин Четырбок.

О том, как относятся в Смольном к идее взять из резервного фонда 29 млрд рублей, получить информацию не удалось: телефон вице-губернатора по социальной политике Олега Эргашева вчера вечером не отвечал.

При этом 6005 человек, относящихся к этим же категориям, уже получают социальные услуги в различных формах соцобслуживания. На эти цели уже выделено немногим более 2 млрд рублей, сообщили парламентарии.

Помимо этого, Александр Ржаненков, комментируя законопроект, обращает внимание, что сейчас есть потребность во внесении изменений в перечень услуг. «Мы должны адаптировать их к сегодняшним условиям: если что-то не востребовано — убрать и включить новые, связанные с современными технологиями»,— пояснил он.

Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина заметила, что список можно расширить еще. По ее мнению, в него должны попасть дети войны, дети блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей.

На сегодняшний день в перечень, согласно нынешней редакции закона, входят социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги. Например, смена белья, готовка, уборка, покупка продуктов, чтение книг. Всего, по данным авторов инициативы, в списке более ста услуг. Бесплатно воспользоваться услугами соцобслуживания могут несовершеннолетние дети; люди, пострадавшие в результате ЧС, вооруженных межнациональных конфликтов; родители несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет.

Надежда Ярмула