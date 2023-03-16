Областным животноводам перечислят полмиллиарда

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение, утверждающее перечень из 69 животноводческих хозяйств, получающих субсидию на племенное поголовье. Объем субсидирования в 2023 году вырос на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составит 576,7 млн рублей. Однако не все фермерства могут получить статус племенного хозяйства, отмечают эксперты, поскольку в законе пока не прописан порядок его получения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Областные чиновники утверждают, что 72% молочных животных в хозяйствах региона носят статус племенных, при среднем показателе по России в 12,5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Областные чиновники утверждают, что 72% молочных животных в хозяйствах региона носят статус племенных, при среднем показателе по России в 12,5%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В утвержденном перечне животноводческих хозяйств, получающих субсидию на племенное поголовье, в настоящее время 69 хозяйств: 59 — по молочному животноводству, три племенных репродуктора по птицеводству, три репродуктора по разведению коз, по одному племенному хозяйству по разведению скота мясного направления, овец, пушных зверей и рыбы. По итогам 2022 года к списку добавлено пять предприятий, которые подтвердили статус племенных и право на возмещение затрат на содержание племенного маточного поголовья. Сумма субсидирования племенного животноводства на 2023 год увеличена до 576,7 млн рублей, в прошлом году она составляла 546,1 млн.

«Ленинградская область занимает первое место в России по племенной работе. 72% молочных животных в хозяйствах региона носят статус племенных — при среднем показателе по России в 12,5%»,— комментирует статистику заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. По его словам, племенная работа позволяет региону показывать самую высокую в России продуктивность коров (9,5 тыс. кг), занимать девятое место по объему производства молока в сельхозорганизациях и обеспечивать жителей области молочной продукцией на 121%.

В Союзе фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга сказали «Ъ-СПб», что субсидирование животноводства, безусловно, полезная мера поддержки со стороны государства, но получить ее могут не все фермерства. «Уже год, как принят закон о племенных хозяйствах, но порядок получения этого статуса для фермерств в законе пока не прописан,— отмечает Александр Москвин, председатель организации.— По этой причине наши фермерства не могут рассчитывать на субсидии».

Помимо текущих затрат хозяйств, занимающихся производством молока, на лечение животных, электроэнергию, приобретение ветеринарных препаратов и комбикорма, есть и не столь очевидные, обращает внимание директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Например, высокая импортозависимость от сексированного семени (семя, за счет которого рождаются только коровы) затрудняет получение этого семени и новых особей из-за введенных санкций. «Поскольку российская отрасль развивалась преимущественно за счет привоза селекционных видов из-за рубежа и закупки сексированного семени, сейчас перед животноводами стоит масштабная задача — создавать собственные лаборатории, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков. Инвестиционные затраты на это являются масштабными, уровень исследований требует от специалистов должной квалификации, а подобного опыта в РФ почти нет,— считает господин Жарский.— Соответственно, чтобы племенные хозяйства в регионах, в Ленинградской области в частности, развивались более активно, от госорганов потребуется в будущем еще больше финансовых вливаний».

Как сообщили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в хозяйствах региона семя быков-производителей поставляют семь организаций по искусственному осеменению. За 2022 год хозяйствами приобретено 204,8 тыс. доз семени, в том числе более 16,2 тыс. доз — сексированного семени. Вопросами воспроизводства сексированного семени занимается, например, племенное хозяйство «Невское». Областные власти планируют также открыть в этом году селекционно-генетический центр в Буграх, перед которым также ставится эта задача.

По информации господина Жарского, Ленобласть не входит в топ-10 регионов РФ по профицитному производству молока, впрочем, сам регион и соседний Петербург не демонстрируют ярко выраженного дефицита в продукте. «Полагаю, что излишки производства молока в Ленобласти направляются для удовлетворения нужд Петербурга, а также частично направляются в другие регионы»,— заключает эксперт.

По данным Центра изучения молочного рынка (DIA), в 2022 году в Ленинградской области и Санкт-Петербурге потребили 1,133 млн тонн молока, это на 29% меньше, чем годом ранее.

Александра Тен