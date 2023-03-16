Экзамен у Профессора

Сегодня в Ледовом дворце стартует полуфинальная серия плей-офф Западной конференции КХЛ между СКА и нижегородским «Торпедо». Поклонники хоккея в предвкушении потирают руки: по мнению экспертов, команды покажут зрелищный хоккей, это будет одна из самых интересных дуэлей Кубка Гагарина. На тренерском мостике легендарному хоккеисту Игорю Ларионову, а ныне наставнику «Торпедо», которого болельщики зовут Профессор, будет противостоять Роман Ротенберг, не имеющий славного хоккейного прошлого, но уже добившийся успехов со СКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Феномен Игоря Ларионова в том, что он только к 60 годам созрел для тренерской профессии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Феномен Игоря Ларионова в том, что он только к 60 годам созрел для тренерской профессии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По итогам первого раунда Кубка Гагарина все только и делают, что говорят об игре «Торпедо». Команда ярко провела регулярный чемпионат, ворвавшись в четверку сильнейших на «Западе». А в первом раунде переиграло с общим счетом 4–2 московское «Динамо» — опытного кубкового бойца. У динамовцев и состав сильнее по именам, и бюджет больше, но «Торпедо» с этого сезона тренирует Игорь Ларионов. И у него нашлись кое-какие секреты для нашей лиги.

Все знают, что Игорь Ларионов — легендарный советский хоккеист, один из тех немногих, кто выиграл все самые главные титулы в хоккее: Олимпийские игры, чемпионаты мира, Кубок Канады, Кубок Стэнли. Причем не по одному разу. Феномен Ларионова в том, что он только к 60 годам созрел для тренерской профессии. После окончания карьеры, которую форвард завершил в 2006 году, когда ему было 46 лет, он отдыхал от спорта, занимался винным бизнесом, работал агентом и на разных административных должностях. Например, был директором СКА по хоккейным операциям в конце нулевых. Такое впечатление, что человеку, имеющему звания и богатейший опыт, не могли найти применения в российском хоккее. Или он сам не хотел возвращаться из Северной Америки, где жил с семьей.

Несколько лет назад Игорь Ларионов начал работу тренером — в молодежной сборной России. Даже свозил ее на чемпионат мира в 2021 году, но не слишком удачно: команда заняла четвертое место. Также Ларионов, Профессор, как его называют, уже в зрелом возрасте тренировал сборную России, только не на самых главных турнирах и в роли «исполняющего обязанности». Тем не менее, в качестве тренера он пытался прививать командам атакующий, привлекательный хоккей. Не все, похоже, оценили эти замысли. К тому же на постановку любой, особенно атакующей игры, нужно время, а в сборных его нет. Смелые планы Ларионова разбились о берега суровой реальности, когда всем нужен быстрый результат.

Тогда Игорь Ларионов решился на смелый шаг: в 61 год возглавил «Торпедо» из Нижнего Новгорода, не самый богатый клуб КХЛ (это произошло в мае 2022-го). И уже в нем стал развивать свои идеи. По ходу сезона игра автозаводцев завоевывала все больше симпатий болельщиков. А сейчас хоккей, который демонстрирует «Торпедо», называют одним из лучших в лиге. В нем можно увидеть все то, чем славилась эта игра во времена СССР: скорость, техника, комбинации, контроль шайбы. И нет всего того, к чему нас приучали в последние десятилетия: борьба, схемы, игра на результат.

Интересно, что и тренер СКА Роман Ротенберг, не имеющий за плечами таких заслуг, как Игорь Ларионов, говорит, что его команда проповедует советский, зрелищный хоккей. Недаром ему принадлежит идея возродить бренд «Красной машины» на примере сборной — это Ротенберг делал в роли одного из главных функционеров нашего хоккея. Став тренером СКА, он старается добиться того, чтобы игра радовала глаз, а зрители заполняли Ледовый дворец. Но все же применительно к игре, которую показывают армейцы, часто звучит термин «система». Сам Ротенберг все время говорит о ней в интервью.

Какая система игры у «Торпедо», непосвященному человеку понять сложно. Во всяком случае, в ней больше импровизации и фактора неожиданности. Игорю Ларионову и в самом деле удалось вернуть на нашу почву «советский хоккей», столь любимый публикой. Его команда действует на высоких скоростях, разыгрывает головокружительные комбинации, при этом демонстрирует характер: в серии между «Торпедо» и «Динамо» игра трижды переходила в овертайм — и во всех случаях волжане «вырывали» победы.

Правда, все это не значит, что команду Игоря Ларионова можно назвать фаворитом противостояния со СКА. Наоборот, большинство прочит победу армейцам. У них в составе больше мастеров высокого класса. По ходу регулярного чемпионата петербуржцы три раза обыгрывали «Торпедо», причем с крупными счетами: 3:0; 6:2; 6:2. Только в последнем матче, который состоялся в городе на Неве, нижегородцы победили СКА 2:1 (в овертайме). К тому же СКА выиграл с большим отрывом от конкурентов чемпионат КХЛ. Победил в первом раунде плей-офф минское «Динамо» с общим счетом 4–2.

Вполне может случиться так, что в предстоящем противостоянии атакующий стиль натолкнется на атакующий стиль, и верх возьмет команда, укомплектованная игроками более высокого класса. Обычный в спорте сюжет. Но все сходятся на том, что зрители увидят красивый хоккей, а серия станет украшением Кубка Гагарина.

Первые матчи между СКА и «Торпедо»» пройдут 16 и 18 марта в Ледовом дворце, затем команды отправятся выяснять отношения на берегах Волги. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Кирилл Легков