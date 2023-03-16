Бумажному каналу рисуют СКВЕРную перспективу

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу трехэтажный аварийный дом 1917 года постройки на набережной Бумажного канала, 12Л. Несколькими днями ранее была продана близлежащая территория площадью в тысячу «квадратов», где десять лет назад местные жители высадили сквер. Градозащитники уже призывают сохранить зеленую территорию, а покупателя — отказаться от участка. Эксперты же сомневаются в реализации полноценного жилого проекта на данной территории, указывая больше на организацию арендного бизнеса после капремонта здания или спекулятивные истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу трехэтажный аварийный дом 1917 года постройки на набережной Бумажного канала, 12Л

Фото: электронная торговая площадка РАД Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу трехэтажный аварийный дом 1917 года постройки на набережной Бумажного канала, 12Л

Фото: электронная торговая площадка РАД

По поручению комитета имущественных отношений (КИО) 25 апреля РАД проведет торги трехэтажного аварийного дома по адресу набережная Бумажного канала, 12Л. В лоте пять квартир общей площадью 471,4 кв. м. Начальная цена — 25,4 млн рублей. Согласно документации, здание 1917 года постройки в настоящее время расселено и находится в аварийном состоянии. Памятником не является.

В пресс-службе РАД отметили, что наиболее вероятный вариант использования — реконструкция под размещение многоквартирного жилого дома. Несколько днями ранее РАД продал земельный участок по соседству — на набережной Бумажного канала, 12А. Территория площадью 1 тыс. кв. м имела аналогичное назначение: возведение дома. Единственным участником на торгах и, как следствие, покупателем стала Зоя Клименко. За участок она отдала 41,63 млн рублей. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в Санкт-Петербурге с таким же ФИО числится единственный человек — директор компании ООО «Бизнес-Нева», которая занимается предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

«Мы не исключаем, что покупателя данного участка может заинтересовать и сегодняшний лот — для создания полноценного жилого проекта с комплексной инфраструктурой»,— подчеркнула Дарья Гончарова, заместитель руководителя департамента продаж РАД.

Проект может столкнуться со сложностями: против застройки земельного участка уже выступили активисты. В соцсетях и телеграм-канале «Живой город» они призывают отменить результаты торгов по набережной Бумажного канала, 12Л. «В 2009 году здесь был пустырь, но лет восемь-десять назад территорию привели в порядок, высадили молодые деревья, которые прижились и растут, за ними ухаживают. Но в октябре 2022 года КИО издал распоряжение о приватизации сквера и примыкающего к нему здания гаража (сейчас все это принадлежит городу). Покупатель получает право вырубить деревья и построить жилой дом»,— говорится в описании проблемы. Кроме того, активисты приводят письмо депутата Законодательного собрания Андрея Рябоконя, направленное вице-губернатору Валерию Пикалеву, в котором также содержится призыв отказаться от проведения торгов.

В предстоящих торгах по дому экспертов удивляет отсутствие продажи земельного участка. «Судя по данным торгов, продается только набор жилых помещений, земельный участок под зданием не является объектом сделки. Это не очень хорошая новость, поскольку без земельного участка говорить о каком-то проекте значительного масштаба нельзя. При текущих условиях предложения возможно разве что надстроить этаж или два, но серьезной экономики проекту это не даст»,— рассуждает Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate.

С ним солидарен Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP. «Вероятнее всего, это будет даже не реконструкция, а капремонт. Поскольку с точки зрения подготовки документов реконструкция схожа с новым строительством, а капремонт в этом плане намного проще и дешевле. Возможно немного увеличить площадь объекта за счет строительства мансарды. Интерес будет слабый и преимущественно со стороны частных инвесторов. С учетом текущего состояния стоимость продажи находится на верхней границе рынка, а инвестору придется вложить примерно столько же в ремонт. Плюсом является близость метро и парка»,— говорит господин Бойков.

Алла Михеенко