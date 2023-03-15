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Коммерсантъ FM
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Великобритания в 2023 году продаст гособлигации на $290 млрд

Сегодня, 15 марта, британское Агентство по управлению государственным долгом (DMO) сообщило (.pdf), что в текущем году планирует продать государственные облигации на общую сумму £241,1 млрд ($290 млрд). Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали продажи гособлигаций на £233 млрд ($280 млрд).

DMO объявило о намерениях одновременно с публикацией Министерством финансов своего традиционного весеннего заявления по бюджету.

Доходность по десятилетним гособлигациям снизилась на 16 базисных пунктов, составив 3,32%. 36% всех выпущенных в текущем году облигаций составят облигации со сроком погашения семь лет и менее — против 27% в среднем. По мнению экспертов, в условиях высокой доходности гособлигаций и повышения рисков многих других инвестиций гособлигации будут привлекательны для инвесторов.

Яна Рождественская

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