Управление градостроительства Орла возглавила Мария Родштейн

Начальником управления градостроительства администрации Орла назначена замначальника этого управления Мария Родштейн. Об этом сообщили в мэрии. На новой должности она сменит Владимира Плотникова, уволившегося по собственному желанию.

Мария Родштейн родилась в 1982 году в Орле. «Имеет четыре высших образования, в том числе строительное — окончила магистратуру в Орловском государственном аграрном университете»,— сообщили в мэрии. Работать начинала воспитателем в Некрасовской школе-интернате, с 2005 года трудилась в строительно-инженерной сфере в коммерческих организациях. С 2015 года работает в управлении градостроительства Орла.

Олег Мухин

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