В Курултае дали ответы на квартирный вопрос

В 2022 году в республике удалось сократить реестр проблемных объектов. Из 109 проблемных домов в нем осталось 38, квартиры в которых ожидают 2,6 тыс. обманутых дольщиков. Заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов рассчитывает, что до конца текущего года их права будут восстановлены, если федеральный Фонд развития территорий выделит средства и не случится «никаких серьезных экономических потрясений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

Проблема обманутых дольщиков в Башкирии полностью решится в этом году, если не будет «никаких серьезных экономических потрясений» и федеральный Фонд развития территорий выделит необходимые средства, доложил на прошедшем вчера заседании комитета Курултая Башкирии по жилищной политике и инфраструктурному развитию замминистра строительства и архитектуры Артем Ковшов. О какой сумме идет речь, заместитель министра не сообщил.

В 2022 году и за два месяца текущего года из реестра проблемных объектов был исключен 71 дом. На сегодня в республике осталось 38 долгостроев. Из них 11 объектов в текущем году будут достроены на деньги федерального фонда, еще по 11 объектам рассматривается возможность выплат компенсаций дольщикам. «Это более рационально, с точки зрения экономии средств», — отметил господин Ковшов. 11 домов достроят на средства бюджета Башкирии, а по пяти объектам решение пока не принято. Всего в реестре обманутых дольщиков числятся 2,6 тыс. человек.

По словам Артема Ковшова, в республике есть дольщики, не попавшие в реестр обманутых — около 40 человек в Стерлитамаке, которые покупали «воздух» у компаний, не относящихся к сфере строительства жилья. «У нас есть примеры в Кузнецовском Затоне, где стоят коттеджи. Некоторые юрлица продавали там квартиры. Данные граждане в судебном порядке могут включаться в реестр, но, к сожалению, в большинстве случаев они не могут доказать, что вообще были платежеспособны в тот момент», — пояснил господин Ковшов.

Заместитель министра также сообщил, что в республике выявили несколько эпизодов незаконного включения дольщиков в реестр обманутых. «В ситуации, когда государство помогает, часть людей начинают пользоваться. Данные моменты тоже есть», — сказал он.

Для решения проблем обманутых дольщиков на республиканском уровне реализуются пять масштабных инвестпроектов. Так, застройщики «Садовое кольцо» и «Перспектива» достраивают объекты банкротной группы компаний «Госстрой»: квартиры получат более 850 дольщиков. Муниципальный застройщик «Нефтекамскстройзаказчик» достроил проблемные объекты АО «Интеграл» и восстановил права 50 дольщиков. Компания «Агидель — инвестстрой» без торгов получит участок в аренду в центре Уфы под жилищное строительство за предоставление 24 квартир для обманутых дольщиков в своих построенных домах.

По словам Артема Ковшова, для ускорения процесса обеспечения нуждающихся жильем минстроем Башкирии подготовлен законопроект о возможности предоставления земельных участков инвесторам без торгов не только для решения проблем дольщиков и детей-сирот, но и для расселений аварийных домов. Документ будет направлен в Курултай республики на следующей неделе.

В настоящее время в республике существуют два механизма решения вопросов аварийного жилья — выделение субсидий из федерального бюджета и реализация механизма комплексного развития территорий. «Мы понимаем, что данных ресурсов недостаточно, считаем целесообразным рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон, в частности добавить возможности предоставления бесплатных участков инвесторам при условии предоставления квадратных метров для расселения первоочередных домов», — отметил господин Ковшов.

Карина Мамаева