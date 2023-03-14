Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Clash of Clans недоступна пользователям из России

Стратегическая игра для мобильных устройств Clash of Clans разработчика Supercell недоступна для пользователей из России. Компания удалила свои игры из Google Play и App Store в России еще в марте 2022 года. Однако прежде уже установленные приложения работали.

Фото: Supercell

Фото: Supercell

Сегодня, 14 марта, как сообщают пользователи игры в сети, при попытке авторизоваться появляется надпись: «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход».

Supercell — студия-разработчик ряда популярных игр, в частности Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale, Hay Day. С марта 2022 года на фоне специальной военной операции на Украине пользователям из России и Белоруссии недоступны игры компании для скачивания. Supercell планировала ограничить доступ игрокам из этих стран к уже установленным приложениям после обновлений.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...