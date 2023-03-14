Clash of Clans недоступна пользователям из России

Стратегическая игра для мобильных устройств Clash of Clans разработчика Supercell недоступна для пользователей из России. Компания удалила свои игры из Google Play и App Store в России еще в марте 2022 года. Однако прежде уже установленные приложения работали.

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Сегодня, 14 марта, как сообщают пользователи игры в сети, при попытке авторизоваться появляется надпись: «Не удалось войти. Ваше текущее местоположение не позволяет выполнить вход».

Supercell — студия-разработчик ряда популярных игр, в частности Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale, Hay Day. С марта 2022 года на фоне специальной военной операции на Украине пользователям из России и Белоруссии недоступны игры компании для скачивания. Supercell планировала ограничить доступ игрокам из этих стран к уже установленным приложениям после обновлений.

Лусине Баласян