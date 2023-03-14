Красноярский губернатор сообщил о перенесенной Александром Розенбаумом операции

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил о том, что Александру Розенбауму сделали операцию. Вчера музыкант и композитор был помещен в Красноярскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП).

«Ситуация действительно была непростая. В БСМП вовремя оказали нужную помощь, операция прошла удачно. Еще один повод сказать спасибо нашим медикам за профессионализм и преданность делу»,— рассказал Александр Усс. По его словам, «Александр Яковлевич полон оптимизма, благодарит врачей и всех, кто его поддерживает».

Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что музыкант накануне после концерта сам обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие. В ходе обследования медиками был обнаружен тромб, сообщил также Telegram-канал «112».

Сам Александр Розенбаум на своем официальном сайте сегодня, 14 марта, сообщил о переносе концерта в Братске, который должен был состояться 15 марта: «Все в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку. К сожалению, выступление в Братске пришлось перенести. В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и мое здоровье!». 18 марта артист должен выступить в Ангарске, затем в Иркутске и Улан-Удэ.

Оксана Павлова, Новосибирск