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«Татнефть» получила разрешение на покупку активов финского производителя шин Nokian Tyres

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций дала добро «Татнефти» на покупку предприятий производителя шин Nokian Tyres в РФ. Об этом сообщает «Ъ».

По данным компании Nokian Tyres, общая допустимая стоимость сделки, которую определила комиссия, составляет 23,05 млрд руб. Если исходит из обменного курса Центробанка, то цена будет равна €286 млн. При этом изначально говорилось о €400 млн. Закрытие сделки зависит от скорости проверок на соответствие изменениям в области санкций и денежных переводов.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что компания Nokian Tyres может продать завод в Ленинградской области «Татнефти». Позже данная сделка была одобрена ФАС.

Компания Nokian Tyres работала в РФ с 2005 года. Она сообщила о прекращении деятельности в России во втором квартале прошлого года. Это произошло на фоне проведения спецоперации на Украине.

"Ъ-Казань"

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