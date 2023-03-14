В Петербурге отреставрируют фасады 44 домов-памятников в 2023 году

В 2023 году в Петербурге отреставрируют фасады 44 многоквартирных домов-памятников. На 33 объектах программы работы продолжаются, еще на 11 зданиях начнутся. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Реставрация ведется по программе КГИОП. В нее входят наиболее сложные, насыщенные декором многоквартирные дома, имеющие статус объектов культурного наследия. Смольный планирует восстановить исторический облик зданий. Средства на реализацию этой программы заложены в городской бюджет по поручению губернатора Петербурга.

Среди реставрируемых объектов — дом Екимова (Кирочная ул., 6), дом Кумовича (Некрасова ул., 46), дом Гулина (Чайковского ул., 61), дом Балкашиной (Пушкинская ул., 8), дом, где в 1884-1914 гг. жил композитор Лядов А.К. (Марата ул., 52) и дом Кавоса (Большая Монетная ул., 10).

«Петербург – единственный мегаполис страны, где находится такое количество домов-памятников. У нас их 1850 – в 6 раз больше, чем в Москве. Причём все они и по сей день – жилые здания»,— отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас уже заключены государственные контракты на разработку проектной документации на реставрацию дома Пеля (Литейный пр., 46), дома Кудрявцева (15-я линия В.О., 70), дома Яковлева и Васильева (15-я линия В.О., 34).

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