Эксперт SberCIB: инфляция в 2023 году может составить 5,5%

Инфляция в России в 2023 году может составить 5,5% вместо ожидаемых ранее 6%. Таким прогнозом поделился главный экономист аналитического сервиса Сбербанка SberCIB Investment Research Антон Струченевский на конференции «Регионы России: "новая нормальность" и "производственный ренессанс"», организованной ИД «Коммерсантъ».

«Даже с учетом того, что во втором полугодии мы увидим некоторый разгон инфляции, если нынешние показатели аппроксимировать на год вперед, то эти цифры находятся ниже 4%. Поэтому в любом случае я бы понижал прогноз. Если в начале года я считал, что инфляция будет 6%, то первые два месяца показывают, что она будет ниже — в районе 5,5%»,— считает господин Струченевский.

По его мнению, позитивным фактором начала года, который будет способствовать снижению инфляции, стало то, что Минфин возвращается к бюджетному правилу и приступает к продаже валюты. «Краткосрочные эффекты от того, что есть дефицит бюджета и его надо финансировать за счет средств ФНБ, уменьшаются. Те самые деньги, которые достаются из одного кармана и даются Минфину в виде рублей, они нейтрализуются за счет того, что на рынок выходит некоторые количество юаней»,— резюмировал эксперт.

По данным Росстата, инфляция в России в феврале составила 0,46% после 0,84% в январе. В годовом выражении — 10,99% после 11,77% месяцем ранее. Потребительские цены в России с 28 февраля по 6 марта 2023 года не изменились после дефляции 0,02% неделей ранее. С начала 2023 года цены выросли на 1,3%, следует из материалов Росстата.