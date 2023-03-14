«Очень многие считают именно "Порту" фаворитом»

Иногда бывает, что уже в 1/8 финала команды вроде «Манчестер Сити» громят своего соперника в первой встрече. На этот раз такого не произошло. В Германии английский клуб сыграли вничью с «Лейпцигом», и в этой паре ничего не решено. Но при этом «Манчестер Сити» фаворит и в этом матче, и на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Расклады на другие матчи вторника спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин обсудил с лайв-аналитиком букмекерской компании «Лига ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

— Коэффициент на выход «Манчестер Сити» составляет 1,15, а на выход «Лейпцига» — 6. Много ли смельчаков, которые ставят сейчас на победу немецкой команде и в матче, и на выход ее в четвертьфинал?

— Конечно, есть когорта игроков, которая любит сенсации, любит поймать большой коэффициент. Но их меньшинство, и порядка 5% от всех последних ставок в пользу «Лейпцига». Соответственно, большинство наших игроков, 95%, выбирают именно «Манчестер Сити», явного фаворита.

— Получается, здесь такой уж серьезной интриги нет. Но при этом интересно посмотреть, кто сыграет. Например, Кристофер Нкунку — лучший бомбардир «Лейпцига» в чемпионате Германии, голеадор. А кто может забить за «Манчестер Сити»? Если собрать во время матча «Манчестер Сити» тех, кто следит за футболом более или менее, не за конкретной встречей, и спросить, кто, по вашему мнению, только что забил гол, 98%, я почти уверен, скажет, что это Эрлинг Холанн. В «Лиге ставок» коэффициент на то, что Холанн забьет «Лейпцигу» в основное время, составляет 1,5. Можно ли назвать такой вариант надежным?

— Я бы сказал, коэффициент такой скучный. А для тех, кто любит простые варианты, я бы предложил, например, поставить на Илкая Гюндогана за 4,5. А те, кто любит быстрых английских нападающих, могут поставить на Джека Грилиша за 3,85.

— Даже на стадии 1/8 все начинают обсуждать, а кто же главный фаворит Лиги чемпионов. И Пепа Гвардиолу накануне во время пресс-конференции, и Кевина Де Брёйне, полузащитника «Манчестер Сити», спрашивали: на этот раз-то вы выиграете Лигу чемпионов? А как дела обстоят с коэффициентом на победу «Манчестер Сити»? Я так понимаю, что он немножечко в последнее время подрос.

— Так исторически сложилось, что последние годы именно «Манчестер Сити» главный фаворит всей Лиги чемпионов. Но после уверенной победы «Баварии» над парижанами коэффициент на «Сити» чуть-чуть увеличился, на данный момент он составляет 3,2. А что касается главного фаворита, это, конечно же, «Бавария». На их победу во всей Лиге чемпионов можно поставить с коэффициентом 3,8.

— Мало кто сомневается в успехе команды Пепы Гвардиолы. Да, ничья в первой встрече, но на своем поле английский клуб, очевидно, будет демонстрировать всю свою мощь и, вероятнее всего, решит задачу выхода в четвертьфинал. А во второй паре вечера «Порту»—«Интер» все как в тумане. С одной стороны есть итальянский клуб, титулованный, могучий, который выиграл первый матч противостояния со счетом 1:0 на своем поле. И при этом португальская команда совсем не аутсайдер в сегодняшнем матче. Более того, очень многие считают именно «Порту» фаворитом. Получается, что немало есть тех, кто верит в победу португальского клуба.

— Здесь абсолютный паритет и по коэффициентам, и по тому, как на кого игроки делают ставки. 45% ставят на победу «Порту», 45% на «Интер», и, соответственно, остальные 10% на ничью. Что же касается коэффициентов, то здесь 2,75 на победу «Порту» и столько же на победу «Интера». На ничью 3,45.

— В ближайшие часы еще может коэффициент в пользу одного или другого клуба немножечко измениться?

— Мы видим сейчас небольшой рост в пользу «Порту» как раз. Наши игроки делают уверенные ставки на проход португальской команды, а проход в следующий раунд можно взять за 3,6. И наши игроки даже позволяют себе семизначные ставки на то, что португальская команда пройдет следующий круг.

— Если говорить про выход в следующий раунд, «Интер» по-прежнему фаворит, но находятся те, кто считает, что «Порту» справится. Получается, что один клуб фаворит в матче, а другой — в противостоянии. Значит, есть некоторая вероятность того, что основным временем дело не ограничится. Есть какие-то привлекательные коэффициенты, связанные с дополнительным временем и, может быть, с серией пенальти?

— У нас есть очень интересные ставки на то, как, например, определится победитель противостояния. Если вы верите, что именно португальцы пройдут по итогам серии пенальти, то на это коэффициент 19. Соответственно, если в овертайме, то здесь коэффициент 18 и 19 соответственно на «Интер» и на «Порту».

— Ожидают ли, что будет много голов в этой встрече? «Порту» в целом команда, которая любит идти в атаку, и португальскому клубу необходимо будет забивать. И миланский «Интер», наверное, не тот клуб, который будет выставлять автобусы, трамваи и другие виды транспорта в своей штрафной.

— Хотелось бы в это верить, но мы знаем, что в ответных матчах букмекеры закладывают чуть-чуть большую вероятность голов. Конечно, при условии, что первый матч не завершился вничью. Как мы знаем, «Интер» победил в первой встрече, поэтому вероятность того, что будет забито больше мячей, чем в первой встрече, достаточно велика. Что касается самих коэффициентов, на то, что будет забито три и более мячей, можно поставить за 2,04, а на то, что меньше, за 1,75. Мы видели, что в первой встрече было не очень большое количество голевых моментов, и многие игроки ожидают, что команды и эту встречу начнут очень аккуратно и от обороны. Поэтому у нас все-таки большее количество ставок на то, что будет меньше трех мячей в этой встрече.

— На ваш взгляд, какая здесь самая привлекательная ставка может быть?

— Знаете, я тоже хочу, чтобы вечер Лиги чемпионов не заканчивался, поэтому буду надеяться на дополнительное время.