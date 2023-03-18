«Тот инструмент, который всегда с нами»

Если задуматься, как долго человек может обойтись без дыхания (в лучшем случае — несколько минут) и сколько вдохов/выдохов он делает каждый день (около 20 тыс.), становится понятно, что простой обмен кислорода и углекислого газа играет ключевую роль для его существования, а порой определяет и психологическое состояние. Чтобы разобраться в физиологии процесса и узнать о пределах возможностей организма, «Ъ» поговорил с ученым Дмитрием Алексеевым и фридайвером Евгением Бутовым, а также попросил преподавателя «Спортивной секции» показать базовые дыхательные упражнения.