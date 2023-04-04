Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Орлов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Олег Орлов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 70 лет лауреату премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова правозащитнику Олегу Орлову

Его поздравляет член федерального политического комитета партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин:

— Дорогой Олег! Поздравляю тебя с юбилеем! Для всех нас и еще многих людей сегодня ты — признанный общественный лидер и яркий пример честности, принципиальности, бескомпромиссности в отстаивании своих взглядов перед лицом реально страшных угроз. От всей души желаю здоровья, сил для достойного преодоления жизненных сложностей. Всегда готов тебя поддержать в той сложной ситуации, которая сложилась вокруг тебя, и лично, и вместе с партией «Яблоко». Еще желаю тебе, как и всем нам, реализации тех целей и ценностей, которым ты остаешься верен, несмотря ни на что.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»