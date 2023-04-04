Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Олег Орлов

Олег Орлов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Олег Орлов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 70 лет лауреату премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова правозащитнику Олегу Орлову

Его поздравляет член федерального политического комитета партии «Яблоко», депутат Мосгордумы Сергей Митрохин:

— Дорогой Олег! Поздравляю тебя с юбилеем! Для всех нас и еще многих людей сегодня ты — признанный общественный лидер и яркий пример честности, принципиальности, бескомпромиссности в отстаивании своих взглядов перед лицом реально страшных угроз. От всей души желаю здоровья, сил для достойного преодоления жизненных сложностей. Всегда готов тебя поддержать в той сложной ситуации, которая сложилась вокруг тебя, и лично, и вместе с партией «Яблоко». Еще желаю тебе, как и всем нам, реализации тех целей и ценностей, которым ты остаешься верен, несмотря ни на что.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...