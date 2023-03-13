Компания экс-депутата ЗСК планирует переваливать через Новороссийск около 3 млн тонн нефтепродуктов

ООО «ТемрюкМорТранс» планирует переваливать через Новороссийск около 3 млн тонн нефтепродуктов в год. Об этом сообщается в постановлении о проведении публичных слушаний по материалам государственной экологической экспертизы, которые намечены на 20 марта 2023 года. Документ опубликован на сайте администрации Новороссийска.

В планах у компании доставлять на автомобильном и железнодорожном транспорте мазут, бензин, гудрон, керосин в четыре порта: Тамань, Новороссийск, Кавказ и Темрюк. Оттуда они будут следовать на танкерах в зарубежные страны.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТемрюкМорТранс» зарегистрировано в 2003 года в Славянске-на-Кубани. Бенефициар — Роберт Паранянц — бывший депутат ЗСК. Гендиректор — Тигран Хачатурян. В 2021 году выручка компании составила 76 млн руб. Чистая прибыль — 14,6 млн руб.

Роберт Паранянц также владеет долей в уставном капитале в нефтеперерабатывающем холдинге «Славянск ЭКО». Завод входит в пятерку крупнейших компаний нефтепереработки края. Предприятие включает установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья и готовой продукции, а также собственные железнодорожные пути и эстакады слива и налива.

Олег Исаев

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