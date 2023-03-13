Взятку удвоили в приговоре

К шести годам условного срока приговорили Сергея Крюкова из АО «Нижегородец» за дачу взятки в особо крупном размере. Как установил суд, его компания в 2019–2020 годах была подрядчиком АО «Нижегородский водоканал» по благоустройству и перечислила для руководства заказчика 11 млн руб. откатов от договоров подряда. Сергей Крюков полностью признал вину и дал показания по фактам дачи взяток. Его защита просила освободить предпринимателя от штрафа, ссылаясь, что «Нижегородец» работал по договорам добросовестно, а все условия для получения откатов были продиктованы руководителями водоканала. Однако суд назначил коммерсанту двукратный от суммы взятки штраф: 22 млн руб. по приговору надо выплатить осужденному, у которого арестовали имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Крюков опечален крупным штрафом по приговору

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Сергей Крюков опечален крупным штрафом по приговору

Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд в особом порядке рассмотрел уголовное дело советника гендиректора АО «Нижегородец» Сергея Крюкова. По версии следствия, он был фактическим руководителем компании и в 2018–2020 годах обеспечил перечисление с ее расчетных счетов свыше 11 млн руб. руководству АО «Нижегородский водоканал» в виде взяток. Как следовало из обвинительного заключения, сначала Сергей Крюков встретился в кафе с гендиректором водоканала Николаем Николюком и его первым заместителем Александром Сидляревичем, где ему предложили работать генподрядчиком, отдавая откаты. Сергей Крюков согласился платить от объема выполненных работ. «Нижегородец» заключил договоры с водоканалом и занимался благоустройством после раскопок и ремонтов сетей — восстанавливал покрытие дорог и тротуаров.

Получая от заказчика оплату за выполненные работы, часть денег подрядчик перечислял на счета различных организаций — ООО «Бетонстройсервис», «Крона», «Аква сервис», а также благотворительных фондов «Отрада и утешение» и «Общество друзей монастыря Ватопед на святой горе Афон».

Через эти общества и фонды, как полагает следствие, проходили откаты от подрядчиков АО «Нижегородский водоканал» его руководству и организаторам созданного в Москве коррупционного преступного сообщества (ОПС).

В Канавинском райсуде по обвинению в получении свыше 40 млн руб. взяток судят предполагаемого создателя Олега Лобанова (второй подозреваемый организатор Илья Рыжий в розыске). Вместе с ним по делу об ОПС проходят бывшие руководители водоканала Николай Николюк и Александр Сидляревич (по версии гособвинения, они входили в нижегородское структурное подразделение преступной группировки), и Артем Василенко как посредник в сборе взяток.

Все они вину в получении откатов не признают, а бывший директор водоканала отрицал и факт знакомства с представителем АО «Нижегородец».

Сергей Крюков, напротив, полностью признал вину в даче взяток, заключив судебное соглашение с прокурором, и дал в Канавинском суде показания по делу «ОПС водоканала». По нему бывшего подрядчика допросили как одного из основных свидетелей обвинения.

Поэтому в прокуратуре посчитали, что коммерсант полностью выполнил условия и запросили для него условный срок со штрафом в виде трехкратного размера суммы взятки в 33 млн руб. Защита просила вовсе освободить Сергея Крюкова от уплаты штрафа, ссылаясь, что ему будет очень трудно содержать троих детей. «Схема взяток была выстроена таким образом, что без передачи требуемых откатов АО "Нижегородец" просто не стало бы победителем по итогам проводимых конкурсов и в дальнейшем не было бы допущено к работам. Перед Крюковым было поставлено условие: или плати и работай, или никаких контрактов. При этом "Нижегородец" полученную по договорам оплату тратил на производственную деятельность, начисление зарплаты работникам. Деньги от водоканала были потрачены на выполнение работ, только после них формировалась сумма взятки должностным лицам водоканала. Для себя лично от этих "коррупционных связей" Крюков ничего не получил, поэтому в таких обстоятельствах трехкратная сумма штрафа явно несправедлива», — сообщил в прениях адвокат Алексей Сафонов.

«Учитывая, что от моих действий никто не пострадал, прошу не назначать неподьемный для меня штраф», — добавил обвиняемый Крюков.

В результате судья Константин Иванов приговорил бывшего подрядчика к шести годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, но снизил штраф до двукратного от суммы взятки, назначив 22 млн руб. Осужденный предприниматель должен выплатить его в течение двух месяцев после вступления обвинительного приговора в законную силу, иначе взыскание будет обращено на все его арестованное имущество — квартиру, машины и счета. Сергей Крюков пока не определился, будет ли обжаловать приговор в части наказания.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» он посетовал, что «Нижегородец» был одним из лучших подрядчиков водоканала, но после возбуждения уголовного дела заказчик отказался от договоров и не оплатил компании генподрядные.

Роман Кряжев