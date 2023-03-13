Депутаты нашли аСИМметричный ответ

В Нижнем Новгороде в прошлом году в 1,7 раза выросло число пользователей электросамокатов как средств индивидуальной мобильности (СИМ). В ближайшее время нижегородская мэрия намерена подписать третье соглашение с компаниями, которые будут предоставлять в городе услуги по прокату СИМ в летний сезон 2023 года. Некоторые нижегородские депутаты считают, что соблюдения правил дорожного движения недостаточно: кикшеринговые компании должны вносить свою лепту в доходы городского бюджета. Участники рынка парируют, что обособленные подразделения проката в регионах и так платят в казну все причитающиеся налоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В гордуме считают, что самокаты не должны бесплатно занимать городские улицы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В гордуме считают, что самокаты не должны бесплатно занимать городские улицы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде за сезон 2022 года услугами проката электросамокатов (кикшеринг) воспользовались 1,7 млн человек. Директор городского департамента развития туризма Александр Симагин на заседании комиссии гордумы по экономике отметил заметный рост популярности этой услуги. По его словам, годом ранее услугами кикшеринга воспользовались более 1 млн нижегородцев и туристов. Администрация Нижнего Новгорода подготовила проект соглашения, которое планируется подписать с кикшеринговыми компаниями на теплый сезон 2023 года. Документ разработан с учетом новых ПДД: с 1 марта самокаты включены в правила дорожного движения как средство индивидуальной мобильности (СИМ).

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», власти получили право запрещать движение СИМ в определенных местах. Для электросамокатов введена предельно разрешенная скорость 25 км/ч, на них запрещено выезжать на автомагистрали и передвигаться в зоне действия нового знака «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Пользователи СИМ должны подчиняться сигналам светофора в виде силуэта пешехода или велосипеда, а дети до 14 лет смогут передвигаться на самокатах только по тротуарам, пешеходным и велодорожкам, в пределах пешеходных зон.

Александр Симагин отметил, что организация парковочных площадок для электросамокатов не требует дополнительного согласования при условии, что кикшеринговая компания не просит дополнительное парковочное оборудование.

Создавать парковки СИМ рекомендуется на тротуарах, пешеходных дорожках, рядом с транспортно-пересадочными узлами, станциями метро, остановками общественного транспорта, торговыми центрами и административными зданиями. Кикшеринговые компании сами должны вести разъяснительную работу для пользователей по всем нововведениям в правилах пользования самокатами и мерам безопасности при движении на них. Заместитель председателя гордумы Николай Сатаев при обсуждении этого вопроса спросил, что городской бюджет получает от работы кикшеринговых компаний.

«Кто-то получает деньги от проката всех этих самокатов и велосипедов. А нам какой от них прок? Просто моральный, мы хотим быть впереди планеты всей или делаем это, чтобы от Европы не отстать? Какие дивиденды получает город?» — поинтересовался депутат.

Кроме СИМ он упомянул и двухэтажные туристические автобусы, работающие в Нижнем Новгороде по городским экскурсиям. Александр Симагин ответил, что компании занимаются законной предпринимательской деятельностью и платят налоги: «Не каждый город может позволить себе предоставить такую услугу для привлечения туристов. Вмешиваться в этот вопрос не в наших полномочиях».

Николая Cатаева этот ответ не устроил.

«А в чьих это полномочиях? Они ездят по нашему городу, по нашим дорогам. Транспортный налог платят, где сами хотят. Необходимо обратить на это внимание юристам и нашим, и областного правительства. Моральное удовлетворение от развития туристической привлекательности — это хорошо. Но и про финансовую сторону забывать нельзя. За все нужно платить, в том числе и в бюджет города», — настаивал зампред гордумы.

Его поддержал председатель комиссии по экономике Сергей Пляскин. Он сообщил, что в работе кикшеринговых компаний и туристических автобусов необходимо найти баланс между привлечением туристов и пользой городской казне. Пока конкретного решения по этому поводу в городской думе не приняли.

Сооснователь кикшеринговой компании Urеnt Илья Тимаховский назвал идею о сборах в городской бюджет необоснованными. По его словам, кикшеринговые компании открывают представительства во всех регионах с большими операционными командами.

«Это водители, техники и скауты, которые развозят самокаты к местам стоянок, занимаются их зарядкой, ремонтом и обслуживанием, а на стоянках помогают арендовать самокат и начать поездку. Все эти люди официально устроены в компанию, соответственно все необходимые налоги платятся в областной и муниципальный бюджеты», — заключил он, добавив, что соблюдение новых требований ПДД будет полностью возложено на пользователей СИМ.

Андрей Репин