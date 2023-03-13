Родственник экс-директора завода Дзержинского добивается его банкротства

В арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом Егора Заворохина, ранее возглавлявшего оборонный ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Как сообщает «РБК-Пермь», его направил бизнесмен Сергей Федорец, который является братом жены господина Заворохина. Иных подробностей заявления не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2019 году Егор Заворохин был осужден за участие в хищении денежных средств ЗиДа. Суд установил, что подконтрольное господину Заворохину ООО «Энергоресурс» продавало заводу теплоэнергию по завышенным ценам. Ущерб от совершения преступления составил около 140 млн руб. Господин Заворохин был приговорен к 6,5 годам лишения свободы и сейчас отбывает наказание. Свою вину он категорически отрицает.