Спасатель не нашел у себя нарушений

Экс-начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, являющийся фигурантом дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», не признал свою вину в халатности, которая привела к смерти людей. На заседании суда в понедельник он пояснил, что в его полномочия не входили организация контрольно-надзорной деятельности за ТРЦ, а также планирование и проведение проверок соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Выводы обвинения по этому поводу он назвал противоречивыми и не соответствующими фактическим обстоятельствам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / региональный сайт Кузбасса A42.RU Фото: Александр Патрин / региональный сайт Кузбасса A42.RU

Экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов категорически отверг обвинения в халатности, которая привела к смерти людей при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» (ч. 3 ст. 293 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет). «Не признаю вину в полном объеме»,— заявил он в понедельник в рамках допроса обвиняемых в Центральном районном суде Кемерова. Ранее он также отверг предъявленные ему обвинения в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Второй фигурант дела — бывший глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова, Березовского и Кемеровского района ГУ МЧС области Григорий Терентьев. Ему предъявлено обвинение в халатности и в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он также не признал своей вины по обвинениям в халатности, считая, что все проверки проводились в соответствии с требованиями законодательства. Обвинения в мошенничестве он тоже опровергает.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По данным следствия, возгорание началось на четвертом этаже в результате искрения электропроводки. Быстрому развитию горения способствовало сосредоточение легкогорючих поролоновых кубиков, а также особенности прокладки электрической сети, что привело к возникновению вторичных очагов горения. Следователи считают, что Александр Мамонтов и Григорий Терентьев не запланировали и не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности «Зимней вишни». ТРЦ, по версии следствия, должен был пройти проверку до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно обвиняемым.

Отвечая в суде на вопросы своего адвоката Евгении Гулевич, Александр Мамонтов пояснил, что в его полномочия, «как они определяются законодательством и ведомственными приказами, не входила организация государственного пожарного надзора». «Требования законодательства мною не нарушались. Более того, ни один из пунктов законодательства не накладывает на меня обязанности, невыполнение которых мне вменяют»,— сказал Александр Мамонтов. По его словам, положение о территориальном органе МЧС России, который он возглавлял, не определяет порядок проведения пожарного надзора на конкретном объекте в отношении конкретного правообладателя «именно начальником ГУ МЧС России по региону». Выводы обвинения по этому поводу он назвал противоречивыми и не соответствующими фактическим обстоятельствам.

Обвиняемый сообщил, что проверками пожарной безопасности занимаются органы государственного пожарного надзора (ГПН), сначала инспектор Заводского района Кемерова, в котором находился ТРЦ, затем — отдел ГПН по городу Кемерово, городу Березовский и по Кемеровскому району (его возглавлял Григорий Терентьев.— „Ъ“), затем —заместитель начальника ГУ МЧС по пожарному надзору. Соответственно, у начальника управления таких полномочий не было, хотя своими приказами он наделял этими полномочиями своих подчиненных и подразделения, заявил Александр Мамонтов.

Относительно того, что проверки ТРЦ не были проведены до дня пожара, хотя, согласно требованиям, это нужно было сделать через пять лет после ввода торгового комплекса в эксплуатацию, Александр Мамонтов сообщил, что ТРЦ работал с 2008 года, а в 2013 году была запущена вторая очередь в виде пристройки. «Объектом контрольно-наблюдательного дела по закону выступает весь объект и его юрлицо, а не пристройка. ТРЦ в период реконструкции работал и проверялся в надлежащие сроки — в 2014 году плановой проверкой, а также на следующий год — контрольной проверкой»,— заявил обвиняемый. План проверок, в который не был включен ТЦ «Зимняя вишня», по его словам, «принимался органами ГПН в пределах их компетенции», этот план также проходил проверку в прокуратуре. «И по сей день, несмотря на уголовное дело, этот план не отменен»,— сказал Александр Мамонтов. У начальника ГУ МЧС нет полномочий отменять, менять и дополнять такой план, нормативами не предусмотрено»,— добавил он.

На обвинения в том, что он располагал сведениями о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ, Александр Мамонтов сообщил, что «при отсутствии проверок это просто предположение», и сложно такое знать руководителю ГУ МЧС, в ведении которого в Кузбассе находится 22 тыс. объектов охраны.

Рассмотрение уголовного дела высокопоставленных сотрудников регионального управления МЧС началось в Центральном районном суде Кемерова еще в конце 2019 года. На заседании суда во вторник вопросы Александру Мамонтову будет задавать представитель гособвинения.

Игорь Лавренков, Кемерово