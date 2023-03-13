Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области превысил 462 млрд рублей

По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос до 462,1 млрд руб., или на 0,9% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Об этом сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

«Положительная инвестиционная динамика наблюдается в Нижегородской области шестой год подряд. За шесть лет объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,3 раза»,– написал Егор Поляков.

На крупные и средние предприятия пришлось около 70% от общего объема инвестиций, или 320 млрд руб. Наибольший прирост вложений зафиксирован в сфере транспортировки и хранения (в 2,8 раза), производства мебели (1,7 раза), производства лекарств и материалов (1,5 раза).

Анастасия Еремина