Суд в Эстонии арестовал трех политиков по подозрению в «установлении связей» с Россией

Харьюский уездный суд в Эстонии на два месяца арестовал лидера общественного движения Koos Айво Петерсона и, по предварительной информации, двух его соратников — Дмитрия Роотса и гражданина РФ Андрея Андронова. Их подозревают в «установлении связей против Эстонской Республики», передает Postimees. По информации издания, речь идет об «установлении связей» с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айво Петерсон

Фото: Koos Айво Петерсон

Фото: Koos

Полиция безопасности Эстонии арестовала трех мужчин 10 марта, сообщает издание. В постановлении суда об аресте говорится, что задержанные могут попытаться избежать наказания, если будут на свободе, а также существует риск, что они продолжат совершать преступления. Задержанных обвиняют по ст. 235 Пенитенциарного кодекса Эстонии. Им может грозить до шести лет лишения свободы.

Господин Петерсон баллотировался на выборах в Рийгикогу (парламент) от Объединенной левой партии Эстонии и набрал 3968 голосов в уезде Ида-Вирумаа. Как сообщает Postimees, перед выборами, которые прошли 5 марта, политик посетил Донецк, после чего побывал в Москве и выступил в эфире канала «Соловьев Live».

О том, что среди арестованных есть гражданин России Андрей Аронов, сообщил в своем Telegram-канале специальный корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов. По информации Err.ee, господин Аронов — бывший член общественного объединения «Ночной дозор», созданного с целью защитить памятник павшим во Второй мировой войне в городе Таллине.

О задержании Дмитрия Роотса изданию Err.ee сообщил член Koos Олег Иванов. При этом пресс-служба Генпрокуратуры Эстонии не назвала имен трех арестованных мужчин, а полиция безопасности сообщила только о задержании господина Петерсона.

На сайте движения Koos говорится, что его главной целью является «обеспечение мира в Эстонии и гармонии в отношениях между народами». В октябре активисты Koos составили петицию к правительству республики с призывом о выходе Эстонии из санкций против России.

Эрдни Кагалтынов