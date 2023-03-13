Бюджет поднимет петербуржцев

До конца 2025 года в Петербурге заменят 7 тыс. устаревших лифтов, сообщил в минувшую пятницу вице-губернатор города Анатолий Повелий. Обновление старого лифтового оборудования финансирует Фонд капитального ремонта при поддержке городского бюджета: из 23,1 млрд рублей, запланированных на замену подъемных механизмов в 2023–2025 годах, 5,1 млрд выделит фонд, остальные 18 млрд — город. Участники рынка ЖКХ называют большое количество лифтов, требующих замены, острой социальной проблемой и отмечают, что единицы регионов в стране решают ее с помощью бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По ожиданиям Смольного, в Петербурге будет обновляться не менее 2 тыс. лифтов в год

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ По ожиданиям Смольного, в Петербурге будет обновляться не менее 2 тыс. лифтов в год

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

До конца 2025 года в рамках капремонта жилых домов будут заменены все лифты, выработавшие свой эксплуатационный срок. Такого оборудования сейчас в городе около 7 тыс. единиц, сообщил в конце прошлой недели вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий. В 2022 году в городе заменили 1460 старых лифтов. На обновление подъемных механизмов было потрачено 6,2 млрд рублей, 3,1 млрд из которых выделил Фонд капитального ремонта, остальные 3,1 млрд — городской бюджет. В этом году на замену лифтов запланировано 9,2 млрд рублей: 6 млрд — из бюджета Петербурга, 3,2 млрд — из средств фонда. В 2024 году общая сумма, выделенная на эту статью расходов, составит 6,3 млрд рублей, 6 млрд из которых предоставит город, в 2025 году — 7,6 млрд рублей, из них 6 млрд пойдет из бюджета. «Цифры предполагаемые, они будут пересматриваться»,— уточнили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга.

По ожиданиям, в Петербурге будет обновляться не менее 2 тыс. лифтов в год, информирует городское правительство. По мнению руководителя СРО «Межрегионразвитие», регионального координатора федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислава Воронкова, этот план выполним при условии финансовой поддержки из бюджета. «Жилищный кодекс РФ предусматривает государственное финансирование капитального ремонта лифтов, предполагающего полную замену старого оборудования на новое, при наличии такой возможности. Другими словами, городские власти не обязаны выделять на это бюджетные средства,— объясняет эксперт.— Немногие регионы России могут позволить себе выделять на замену лифтов деньги налогоплательщиков, очень часто перед властями стоят другие насущные задачи в сфере ЖКХ. Поэтому Петербург, где правительство берет на себя решение такой острой социальной проблемы, демонстрирует положительный пример для других субъектов РФ».

По словам господина Воронкова, замена одного лифта обходится примерно в 3–5 млн рублей, по времени это может занимать до трех месяцев. Как уже сообщал «Ъ-СПб», в прошлом году петербургские производители лифтов столкнулись с трудностями, связанными с поставками комплектующих для подъемного оборудования и программного обеспечения из других стран (см. «Ъ-СПб» от 15.08.2022). Но руководитель СРО «Межрегионразвитие» считает, что отечественным производителям по силе обеспечить потребность города в новых лифтах. В пресс-службе Фонда капремонта подтвердили, что для замены старого оборудования будет использоваться продукция российского и белорусского производства, отметив, что для фонда в этом вопросе важны гарантийные обязательства не только завода, но и подрядной организации.

Александра Тен